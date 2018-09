Leuta, jetzt gilt’s. Des zwoihondertjährige Jubiläum vom Cannstatter Volksfescht wird ab sofort no bis zom 3. Oktober auf em Stuegerter Schlossplatz mit ma „Hischdorischa Volggsfescht“ gfeiert. Do miassat'r obedengt na. Schauschdellerattraktiona, vom stärschkta Mann der Welt, über da Flohzirkus, da Quacksalber, Kaschperletheater, die Schau der Sensationen, a Russische Schaukel ond vieles andere mehr aus zwoihondert Johr Schauschdellergeschichte send do aufbaut. Außerdem geit's a Traditionsfeschtzelt mit originaler Musik aus em 19. Johrhondert mit Danzboda. Ond au Speisa ond Getränke aus dr gleicha Zeit geit’s do. Sauerampfersupp ond Mooscht isch em A‘gebot!!

Do lacht doch ’s Schwobaherzle. Außerdem geit’s zwoi Ausschdellonga: Oine zur Geschichte der Landwirtschaft, ond eine zur Geschichte vom Volksfescht. Jeden Tag dent andere Trachta- ond Traditionsgruppa auftreta ond es geit dreimol täglich en kloina Feschtzug über da Schlossplatz. Schauspieler schlüpfat en d‘ Rolle vom Keenig Wihelm I ond II, von dr Königin Katharina, von ma Bauer, von ma Stadtgardischta ond von der Geliebta vom Keenig Wilhelm I. Die erzählat aus ihrer Sicht die Geschichte vom Volksfescht. Täglch von 11 bis 22 Uhr isch des offa. Eitritt koschtet’s koin!

Am Sonndich, 30.9. fendet en Cannstatt der Große Historische Festzug zum Volksfeschtjubiläum statt. 4500 Teilnehmer paradierat do durch die Sauerwasserstadt. Dr Cannstatter Volksfeschtverein stellt do den großa Feschtzug der Württemberger, der 1841 zu Ehren des 25. Regierungsjubiläums vom Volksfeschtgründer Keenig Wilhelm I. stattgfonda hot, en Teile noch. 12 Feschtwäga hend die fleißiger Kerle rekonschdruiert ond nochbaut. En Haufa Gäul, Kiah, Goißa ond schwäbisch-hällische Säu send do au zom bewondra. Ondr anderem a zehnspännig gezogene Kutsche mit em Keenig ond dr Keenigin ond an zehnspännig von Kaltblüter zoganer Feschtwaga aus Echterdeng kam r do bestauna.

Dr Omzog kommt zeitvrsetzt von 13.45 bis 16 Uhr em SWR-Fernseha ond i derf en moderiera. Do frei i mi drauf. Ond glei em A’schluss kommt a zwoistündige Live-Sendung vom Hischdorischa Volksfest. Au do ben i drbei. Schaltat ei – mir sehn ons.Bis näggschd Woch’

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de