No gar nie hend vorher weltweit soviel Leit des biblische Alter von 100 Johr erreicht. Des hot des Statistische Bundesamt zum Weltbevölkerungstag letscht Woch mittoilt. Seit dr Jahrtausenwende hot sich dia Zahl vervierfacht. Allerdings send 80 Prozent von de 100-Jährige Fraua. Leit, wo bleibt denn do die Emanzipazio?

Jetzt kam r jo lang philosophiera, an was des liega kennt. Wahrscheinlich schreibt dr Hergott des Fraua Zeit auf ihrem Lebenskonto guat, die se mit Rückwärtseiparka, Schminka ond mit dr Freundin telefonierat verplemperat.

Aber vermutlich goht’s no meh Männer so, wie em Hans-Hermann, des war dr erschte Ma von meira Nochbere – Sia wissat jo, des propere 150-Kilo-Prachtsweib: Hans-Hermann liegt auf dem Sterbebett. Seine Frau hält Nachtwache.

Sie lässt seine zitternde, schweißnasse Hand nicht los. Tränen rinnen ihr über die Wange. Sie betet und durch ihr Gemurmel wacht Hans-Hermann aus seinem oberflächlichen Schlaf auf. Aus ausgemergelten, in tiefen dunklen Höhlen liegenden Augen sieht er sie an: „Liebe Rosi“, flüstert er leise.

„Sei ruhig, Schatz, ruh de a bissle aus, sag oifach nex!“ Doch er gibt keine Ruhe: „I muaß Dir ebbes gestanda, bevor e nomm gang!“ Der Schweiß rinnt ihm von der Stirn und seine Hand verkrampft sich immer mehr.

„Du brauchsch mir nix gestanda“, antwortet die weinende Rosemarie, „es isch älles en Ordnung, schlof Schatz.“

„Noi, Rosi, I muaß in Frieda sterba. I…” er holt pfeifend Luft, „I han’s mit Deira Schwester, mit Deira beschta Freindin ond mit Deira Muadr g’het!“

»I woiß«, antwortet ihm Rosi beruhigend, »dorom han i di jo au vergiftet!“

Wulf Wager



