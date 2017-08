Dr himmlische Plan war ursprünglich scho so, dass jeder Topf a Deckele fendet. So hot’s onser Herrgott eigentlich vorgseha. Aber wenn bloß oiner drnebagreift, isch des ganze Syschtem durchanandr. Des fihrt drzua, dass dr Eindruck entstoht, dass Männer ond Fraua eigentlich net füranandr gschaffa send.

Als jonger Mensch woisch jo au net wirklich, uf was de do ei’lässch, wenn de heiratsch. Wobei: Männer heiratat net, dia werdat g’heiratet. Die Frau isch nämlich die einzige Beute, die ihrem Jäger auflauert. Also bisch Du als jonger Kerle hilflos dem ausgliefert, was en deim Stammhirn eiprogrammiert ischt: Fortpflanza, vermehra, Art erhalta. Aber irgendwann frogsch de, warom de des eigentlich gmacht hoscht. So isch meim Nochbr au ganga: Neilich Nacht hot mei Nochbere – Sie wissat jo, des propere 150-Kilo-Prachtsweib – em Bett nomg’langt zu ihrem Ma. Jetzt war der gar net em Bett! Noch isch se aufgstanda ond hot aus dr Küche Licht ondr dr Tür durchscheina gsäh. Wo se neikomma isch, isch mei Nochbr mit ganz verheulte Auga am Kichatisch gsessa. No hot sen gfrogt, was den los sei? Er hot no gsaigt: „Woisch no, wo mir ons kennaglernt hend vor zwanzg Johr?“

„Ha jo“, sait sie mit ganz verklärte Auga.

„Woisch au no, wo mrs no glei mitnand ghet hend?“, frogt er.

„Ha jo“, sait sie mit no viel verklärtere Auga.

„Woisch au no, wo Du no glei schwanger worda bisch?“

„Jo, des wois i au no“, hot sie no mit scho nemme so verklärte Auga gsait.

„Woisch au no, wo me dei Vaddr am Kraga packt hot ond befohla hot, dass i di sofort heirate miass, sonscht dät i zwanzg Johr ens Gfängnis komma?“, sait er ond kriagt en Heulkrampf.

„Jo“, entgegnet mei Nochbere ernscht, „des woiß i au no!“ Dodruf hot er herzzereißend g’schluchzd: „Ond morga wär i entlassa worda ...“

Scheene Woch,

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de