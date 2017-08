So, send Se au wieder aus em Urlaub z’rück? I mag da Sommer jo wirklich gern. Mir isch’s recht, wenn d’ Sonn scheint ond wenn’s warm isch. Au wenn’s hie ond da amol a Gwitterle geit ond mr ’s Gfühl hot, dass des älljohr me wird. Aber es geit au Auswüchs em Sommer, die ka i et vrbutza, weil se mei ästhetisch’s Empfinda empfindlich störat. Ja, i gang au amol mit nacktem Oberkörper em Garda omanandr ond schaff ebbes, aber mr muass doch net mit nacktem Oberkörper ond ma beträchtlicha Schmerbauch en da Baumarkt zom Eikaufa ganga, oder? So en Ranza gfällt mr scho a’zoga net ond näggich erscht recht net.

Ond des Schlemmschte isch, dass ganz viele von dene, die näggich oder halbnäggich zom Eikaufa ganga, au no bemalt send. Manche send so bunt a’gmolt, dass mr moina kennt, dass dr näggschde Kriegsfeldzug von de Apahatschi-Indianer bevorstoht. Wada, Ärm, Häls, Ohra, Ausschnitt – älles bont a’gmolt. I will mr garnet vorstella, wia des aussieht, wenn die Leut amole alt send. Bei manche Tattoos hoff i inständig für den Träger, dass bloß dia Gartastuahlauflag abgfärbt hot. Leut! Wenn dr Herrgot wella hätt, dass mir ons tätowierat, no hätt er des glei selber gmacht. Genauso hätt er ons an Kamin an da Grend gmacht, wennr hätt wella, dass mir Menscha rauchat. Chinesische Schriftzeicha send jo dr absolute Renner.

Isch jo au klar, des verschafft denne Tätowierer ihren täglicha Spaß: Mei Nochbere – Sia wissat jo, des propere 150-Kilo Prachtsweib – hot sich so a chinesisch’s Schriftzeicha uf da Ausschnitt über ihrem wogenda Doppel-D-Busa tätowiera lassa. „Frieden und Liebe“, so hot se’s beim Tätowierer bschdellt. Der hot mir aber vrrota, dass des in Wirklichkeit „Wurschtsalat mit Brotkatoffel“ hoißt! Ha, so en Spaß.

Emmer wieder amol werd i gfrogt, warom i koine Tattoos han. No sag i emmer: „Dädat Sie en Bäpper uf en Ferrari kleba?“ Gnuag ufgregt. Wissat Se was? Jedes Johr em Urlaub nehm i so o‘gfähr drei bis vier Kilo zua. I han mir scho oft ibrlegt, an was des liega ka. Jetzt ben i drufkomma: Gebräunte Haut isch schwerer als helle!

Scheene Woch,

Ihr

Wulf Wager

