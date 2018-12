Onser Jugend wird jo emmer brudaler. Des fängt ja scho em Grundschulalter a – des isch arg schlemm. Onser Gsellschaft prägt da Egoismus scho von kloi auf.Der Mesner hot dia Dag ’s Kripple en dr Kirch’ ufbaut. Älles richtig schee: da Schdall, Oggs ond Esel, Maria ond Josef – bloß ’s Chrischtkendle hot nadierlich no gfehlt. Des kommt jo erscht am Hoiliga Obend drzua.Wia dr Pfarrer am näggschda Morga en d’ Kirch kommt, fehlt z’mol dr Heilige Josef. Sofort stellt er da Mesmer zur Rede, ob er net älles odentlich ufbaut häb?

Doch, doch, er häb älles no’grichtet, ond er sei sich sicher, dass dr Heilige Josef geschtern no en dr Krippe gstanda sei.Am näggschda Dag fehlt au no dia Mutter Gottes. Dr Pfarrer isch en völliger Auflösung begriffa ond zitiert sein Mesmer zu sich. Zamma suacha se de ganz Kirch aus.

En älle Wenkel, ondr älle Kirchabänk’, en dr Sakrischtei, uf dr Kanzel ond hentr dr Orgel. Nirgends isch des Heilige Paar zom fenda. Se verzwazlat schier.Jetzt inschpizierat se dui Krippe nomol. Vielleicht hend se jo was ibrsäah.

Ond ondr dem Tisch, wo dia Krippe druf stoht, fendat se en Zettel:Liebes Christkind,ich winsche mir fir Weihnachden ein neies Fahrrad, ein baar Schi mit ällem Zubehör, ein neues Eifon und ein Schlagzeug: Sollte ich wider Erwarden eines dieser Dinge nicht bekommen, siescht Du Deine Eltern nie mehr!Ich wünsch Frohe Weihnachta.

Bis näggschd Woch’

IhrWulf Wagerkolumne@wulf-wager.de