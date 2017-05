Jetzt hot doch so a Blitz, so a wurmiger, probiert, mei Auto zom aufbrecha. Hot aber net klappt. Stattdessa hot ’r an abbrochena Breckel von seim Werkzeug en meim Schloss stecka lassa. Des hot no zur Folge ghet, dass dui Fahrertür nemme ufganga isch ond i durch d’ Beifahrertür eisteiga han miassa. Wenn de nadierlich an a Tankschdell kommsch, ond bei dr Beifahrertür ei- ond aussteigsch, kommsch irgendwie en Erklärungsnotstand. Womöglich glaubat d’ Leut, i hätt des Auto selber g’stohla.

Wie emmr, hemmr’s eilig ghet, mei Holda ond i, weil mr zu ra Premiere hend miassa. Schnell hemmr no tanka wella. Mr hot jo warta miassa, bis ’s Benzin wieder billiger wird, Weil älle Tankplätz aber belegt warat, ben i links neba a Zapfsäul gfahra, obwohl i mein Tank uf dr andera Seit han. I han jo schließlich pressiert. Mei Frau war jo wieder mol net fertig, wo ’s golta hot.

No han i dui Zapfbischdol aus dr Halderong gnomma ond mit ma Mordsschwung den schwera Schlauch rauszoge ond zo meim Eifüllstutza gführt. Jetzt isch der Schlauch vielleicht zehn Zentimeter z’ kurz gwäa. Diesel han i also koin in da Tank brocht, aber des Reschtle, des no em Rüssel war, elegant über mein kompletta Smoking g’leert. Wega dr drohenda Explosionsgefahr han i mi no halt net aufg‘regt. Jetzt war jo sowie so scho älles z’ spät.

I ben no wieder über da Beifahrersitz nomgräbbselt, han mir bei dem waghalsiga Manöver da Grend au no jesasmäßig an da Spiegel na’gschlaga. Weil aber hender mir scho andere Autofahrer auf dui freie Zapfsäule gwartet hend, han ich miassa om da ganze Block fahra ond mi wieder ganz henda a’stella. No han i gwartet, bis uf dr richtiga Seit’ Platz war, han mei Frau nausgscheucht, ben wieder über die Beifahrerseit‘ ausgstiega, han tankt ond ben no ganz gmiadlich hoimgfahra, weil des Dieselparfüm net so guad en dui feina Premieraxellschaft passt hätt’. Dui Flasch Trollinger mt Lem­berger wo i no statt dessa ufg’macht han, han i ganz alloi an dem Obdend drhoim uf em Sofa tronka, weil mei Frau narret ens Bett isch. Mi hot des Fläschle aber o’heimlich beruhigt. Des war no au a scheene Premiere . . .

Bis näggschd Woch’

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de