Neilich war i zwoi Wocha en China. I han oifach amol gucka mechta, wo onsre Händys ond des ganze andere elektronische Zuigs produziert wird, des mr so ständig om sich rom hot. I muaß saga, des war wirklich beeidruckend. Selbscht en dr tiefschta Provinz hosch do uf deim Händy emmr volla Empfang. Dodrvo ka mr en dr wirtschaftsstärkschta Regiona Deutschlands , rond om Stuegert bloß träuma.

I zom Beischpiel ben bei T-Mobile ond i han a UMTS-fähigs Eifon. Wenn i aber do uf dr B 27 von Tübenga Richtong Stuegert fahr ond telefonier, (nadierlich mit Freisprecha’lag!) no bricht mr jedes Mol an de gleicha Stella s’ Gspräch zamma.Auf dr Höhe von dr Ausfahrt Bonlanda gibt’s überhaupt koin Empfang. Hallo? Do send mr grad mol zwoi Kilometer von dr Landesmesse, drei Kilometer vom Daimler-Konzern und a paar hondert Meter vom Landesflughafa entfernt. Ond do geit’s koi Netz? Ja wo semmr denn?

Dass mr em hendrschda Mecklenburg-Vorpommern, wo kaum a Sau wohnt, koi gschlossas Händynetz hot, ko i jo no vrstanda, aber doch net en dr Region Stuegert!!! Übrigens: en Mecklenburg-Vorpommern geit’s a gschlossas Händy-Netz. Aber do geit‘s jo auch sechpurige staulose Autobahna wo koinr fährt. Läuft en Deutschland... Aber i han jetzt a Marktlücke entdeckt. I werd mi jetzt als Händyempfangsführer durch die Region Stuegert vrdinga. Do biet i mi Gschäftsleut oder jeweils oim Doil voma Liebespaar a, ond lots se durch den T-Mobil-Funkloch-Käs rond om Stuegert. I ben mr nämlich sicher, dass net amol T-Mobile selber woiß, wo se an Empfang bietat, ond wo net. Do kennt’sch Geld vrdiena ...

Bis näggschd Woch’

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de