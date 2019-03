Leut, i ka’s nemme höra. Mir goht des Geschwafle und Romgeeiere wega dem Brexit so auf da Zoigr! Gangat doch, ihr Insulaner. Jahrzehntelang hend’r bloß äwwl Extrawürscht wella, fahrat uf dr falsche Seite Auto, ond mit Euro kam r bei euch au net zahla. Es wird Zeit, dass’r gangat! Gangat ond tragat aber au älle Konsequenza. Ihr möchtat emmer no die Sahnestückla kriega, aber net drfier zahla. En dr EU gibt’s jetzt bald wieder Platz: ! GB.

Mr stell sich amol folgendes vor: „I ben seit Jahrzehnte Mitglied em Reitverei – mit älle Möglichkeita, die sich mir dodurch bietat. I kann mein Gaul en ra Box abstella, dort wird gmischtet ond gfüttert, ond wenn i koi Zeit zom Reita han, stellt en des Personal en a Führanlaga oder auf d‘ Koppel, damit’r Bewegong hot. I ka beim Reitlehrer meine Reitkünschte optimiera.

I han a nette Geselligkeit em Reiterstüble, kann an dr Hubertusjagd teilnehma ond da Pferdeanhänger vom Verei nutza, wenn i mit meim Gaul zu ma Turnier oder zu ma Feschtzug will. Ok, des koschtet en stattlicha Jahresbeitrag, von dem die A’lag in Stand ghalta wird ond au die Schulpferde versorgt ond a’gschafft werdat, uf dene die Jugendliche ’s Reita lernat. Es werdat Reparatura an dr A’lag ausgführt, für deren Schäda i nix kann, dafür han i aber älle andere Aspekte genossa, die mir dr Reitverei bota hot.

Jetzt tret i aus dem Verei aus. Aber was mach i mit meim Gaul? I vrsuach, mit em Verei zu verhandla, ob i den net doch en ra Box ondrstella ka, aber halt ohne Mitgliedsbeitrag ond ohne Koschtaübernahme für die Box. I dät au vrzichta, bei de Reiterversammlunga ’s Maul aufzommacha. Ok, i war scho a wenig fürwitzig. Drbei sei will i aber scho – wenn i Luscht han -, ond natürlich die Internas mecht i au mitkriaga.

Aber dr Verei stellt mir omegliche Bedingunga. Bei de Sitzunga derf i nemme drbei sei (des isch o’gerecht, i war doch sonscht emmr drbei). Au für die Box müsst i jetzt meh zahla als a Mitglied. (Jonger, des send Abzocker, bisher han i des net extra zahla miassa!) Ond was mach i mit meim Sattel ond ällem, was drzua ghert? Für en Schrank gäb’s koin Platz. Den bräucht mr für die Mitglieder. I kennt jo hendr da Stall am Schuppa ondrm Vordach en Schrank stella. (Goht’s no? Do regnet’s na, ond em Wendr isch saukalt, do hol I mir jo da Dot!) I glaub dr Vorstand ka mi nemme leida, der hot mi sowieso scho lang uf am Kieker ghet. Aber net mit mir. Denne wird i’s mol so richtig zoiga!“

Also Theresa, gang mit Deine Brexitanta, ond zwar am beschte no vor May. Dann wird dia durchschnittliche Niederschlagsmenge in der EU deutlich noch onda korrigiert.

Bis näggschd Woch’

Ihr

Wulf Wager



