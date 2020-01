Mei Nochbere – Sie wissat jo, des propere 150-Kilo- Prachtsweib – isch über Silveschter mit ihrer Freindin zu ra gemeinsama Schulkameradin g’reist, die en dr Nähe von Hamburg lebt. Also send se mit am Fliegr von Stuegert noch Hamburg gfloga ond hend a nette Zeit dort droba vrlebt. A paar Dag später send se wieder zrück gfloga. Des hoißt, se hend wella! Also send se mit am Taxi zom Flughafa ond hend ei’checkt. Weil se aber no frühzeitig dra warat, hend se sich en a Café gesetzt ond hend des bereits seit Tagen anhaltende Daurratscha fortgesetzt. So hend se garnet gmerkt, wie die Zeit vrganga isch, ond das scho längscht Zeit für’s Borading gwäa wär. Se hend au net gmerkt, wie se dreimol ausgrufa worda send, vor lauter batscha.

No hot mei Nochbere doch amol ihren jeses Bruschtkaschta auf d’ Seite g’hoba ond en ihrer Handtasch ’s Ticket glangt. Wo se die Boradingtime mit dr Anzeige auf ihrer Uhr verglicha hot, hot se an Schroi nausglassa, ihr Freindin bei dr Hand gschnappt ond isch wie von dr Tarantel gstocha zom Schalter grennt. Dort isch aber gstanda „closed“. Die freindliche Bodastuardess hot gmoint, mr häb se dreimol ausgrufa, ond jetzt sei’s z’spät. No dädat se halt en Gott’s Nama da näggschde Flieger nemma, hot se gmoint. Dorauf hot ihne die Bodastuardess klar gmacht, dass se sich no aber beeila miasstat, denn do seiat grad mol no zwoi Plätz frei. Die Tickets dädat jetzt aber nomol vierhondert Euro koschta. Dass mei Nochbere do schier da Schlag troffa hot und sie schiergar mit dem Ambulanzfleger koschtlos noch Stuegert transporiert worda wär, kennat’r eich jo vorstella. Schweren Herzens hend se die horrende Transportkoschta hoimwärts zahlt ond hend sich gschwora, niemeh a Zeit zom verbatscha. G’hoba hend dia Vorsätz aber net lang. Wie hot mei Ähne emmer gsait: „Weiberzong isch wia Kuhschwanz – der stoht niemols still!“

Bis näggschd Woch‘

Ihr Wulf Wager

