Vor etliche Monat hot dr Arzt meira Nochbere – Sia wissat jo, des propere 150-Kilo-Prachtsweib – offabart, dass sie en Gallastoi hätt ond mr den operiera sott. Das käm vom viela Ärger mit ihrem Ma. Drbei isch’s doch eigentlich sui, wo gelegentlich Gift ond Galle spuckt. Dr Arzt hot meira Nochbere au vrbota Alkohol zom trenka. „Wieso?“, hot se gsait „i han denkt: Steter Tropfen höhlt den Stein!“ Jetzt hot se sich aber net obendengt da Ranza ufschneida lassa wella, weil des bei ihre rond 150 Kilo Lebendgewicht ondr Omständ a bissle problematisch werda kennt. In dr Not hot se em Internet noch Alternativa gsuacht – ond gfonda. A Heilpraktiker hot empfohla vier Wocha lang jeden Tag en Liter Rettichsaft zom trenka. Des dät den Stoi ufflösa. Also hot se sich frische Rettich ond en Entsafter kauft und fleißig jeden Tag ihren Rettichsaft neig’leert.

Für Ihr Omfeld war des nadierlich a Kataschdrof’. Ihr Ma hot scho noch dr erschta Nacht a Gasmask’ kauft. Au sie selbr hot gmerkt, dass der Rettichsaft vrmutlich da ganze Ranza auflöst statt bloß den Gallastoi. Beim Spazieraganga isch des uf oimol wie von selber ganga, weil se jo en hauseigena Düsaa’trieb ghet ghot. Weil des Schlofa mit ra Gasmask’ fascht net meeglich isch, hot sich ihr Ma scho noch ra Woch’ a Sauerstoffzelt kauft onter dem er dann bei Nacht gschlofa hot. Ihre Kollega hend reihom kurzfrischtig Urlaub gnomma, ond ihr Chef hot ra abotta, onder ihrem Bürostuhl a Direktabsaugong installiera z’lassa. Ond des soll xond sei? Aber immerhin hot sich der Gallastoi im wahrschten Sinne des Worte en Luft aufglöst ...

Bis näggschd Woch’

Ihr

Wulf Wager

