Also i hätt net denkt, dass des, was do en Hamburg bassiert isch, je bei ons meeglich wär. Do hend jo absolut älle vrsagt. Als aller erscht’s die Eltern von dene Chaota vom sogenannta Schwarza Block. Des send koine Demonstranta, des send ganz oifach Gwaltvrbrecher. Wer Autos anzündet, Gehwegplatta auf Bolizischta schmeißt ond sei Gsicht net zoigt, der hot jedes Demonstrationsrecht vrwirkt ond g’hört eigsperrt.

Was send denn des für Kapitalismuskritiger, die erscht mol beim McDonald frühstückat, damit sie für da Kampf gega da Kapitalismus gstärkt send. Was send des für Idiota, die Schaufenster von kloine Einzelunternehma eischlagat ond die Läda plündrat ond sich drbei mit em iPhone filmat, damit se des uf Facebook poschta kennat, um gega die böse, große Weltkonzern zu demonstriera? Was send des für geischtige Kleinrentner, die sich lautstark über Polizeigewalt aufregat, nochdem se dia mit Stanga, Stoi ond Bengalos beworfa hend? Was send des für Dumpfbacka, die kloine Autos von Hamburger Familia a’zündat, om’ s de Bonza mol so richtig zom zoiga? Was send des für Deppa, die sich über die hohe Koschta von dem Gipfel ufregat on drweil Wahnsinnskoschta für die Polizeiaufgebote ond die Beseitigong von Schäda sorgat?

Nomole: I kann jo viel von der Kritik an dem Gipfel ond an dem Handla von dene sogenannte G20-Staata vrstanda ond au ondrschreiba. Aber onsr freiheitliches Demonstrationsrecht schließt Gewalt oifach aus.

Deshalb hätt i en Vorschlag zom macha. Des Wasser aus dene Polizeiwasserwerfer isch eigentlich viel z’ schad für die Gehirnamputierte aus dem Schwarza Block. Nemmat doch Gülle! Des hend Baura sowieso ibrig. Je weniger die auf de Felder ausbringat, desto besser für’s Grundwasser. Ond wenn die Chaota au no noch dem schmeckat, was se send, isch doch jedem g’holfa. G 20 = Gülle 20. Oder wia hot mei Ähne emmer gsait: „Wenn de net glei vrschwendsch, no kriagsch mein Lachaschöpfer (Gülleschöpfer) auf’s Hirn, Du Siach, Du wurmiger!

Bis näggschd Woch’ ond bleibat ohne Gschmäckle

Ihr

Wulf Wager

Foto: kolumne@wulfwager.de