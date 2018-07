Jetzt hot dr fleißige Finanzbürgermeischtr von Stuegert, dr Fölls Michael, en stattlicha Haushaltsiibrschuss erwirtschaftet. Noch siebzg Johr werdat mir erschtmols schuldafrei sei. Reschpekt! Scho werdat Begehrlichkeita laut. Dr OB will Schulda zrück zahle ond Rücklaga für die Sanierung vom Opernhaus bilda. Des ischt jo vrnünftig.Dr dackelhafteschte Vorschlag, was mr mit dem Geld macha soll, kommt von dr SPD-Gemeinderatsfraktion. Dia raote Sempl wellat jedem Stuegerter Bürger 50 Euro überweise. Nachtigall ick hör Dir trapsen: Näggschd Johr isch jo wieder Gemeinderatswahl. Ond wahrscheinlich wellat die Genossa so a paar Stemma kaufa. 30 Milliona dät des koschta. So en Granata-Bleedsinn. Steckat des Geld lieber en d’ Sanierung von Bäder, Schula ond Büchereia – des isch gscheidr.Do werdat bis näggschda Moi, wenn de näggschd Gemeinderatswahl isch, no en Haufe „gscheide“ Vorschläg von de Parteia ond Wählervereinigunga komma. I be jo mol gschbannt, wia die Gemeinderatswahl am 26. Moi 2019 ausgoht. Große Parteia hend’s jo emmer schwerer. 10 Parteia ond Gruppierunga hockat em Stuegerter Gemeinderat. Demokratie lebt von dr Vielfalt – ond a bissle au von dr Einfalt...

Es isch aber nix so blieba, wie’s 2014 gwählt worda isch. Bei dr letschta Wahl war dr Stadtrat Bernd Klingler jo no bei dr FDP. No hot ’r do a bissle en d‘ Kass glangt ond zur Sicherheit 23 500 Euro mit hoim gnomma. Dodrfier isch’r verurteilt worda ond hot des Geld zrückzahla miassa. Des hot’r au doa. Allerdings war er mit seine liberale Kollega so sauer, dass’r zur rechtsnationala AFD-Fraktion überglaufa isch. Dodurch hot dia FDP ihren Fraktionsstatus verlora ond die AFD denselbigen kriagt. Do goht’s om viel Geld, denn a Fraktion kriagt viel meh Geld von dr Stadt als a Gruppierung. Ond am meischta kriagt dr Fraktionsvorsitzende. Schnell isch er deshalb Fraktionsvorsitzender worda ond hot a stattlich’s Salär für sei „ehrenamtliche“ Tätigkeit kriagt. Aber au do hot er sich mit dene AFDler verstritte ond au derra Fraktion da Rücka kehrt. Jetzt hot er mit dem verhaltensauffälliga ehemalige AFDler Heinrich Fiechtner a neue Gruppierung „Bündnis Zukunft Stuttgart 23“ gründet. Ond weil dia boide Rechtsnachfolger von dr zerfallena AFD-Fraktion send, standat dene die Geldmittel aus der ehemaliga AFD-Fraktionskass zua. Immerhin rond 100 000 Euro. Dodrmit ka mr scho an gscheida Wahlkampf macha. Derf mr aber net. Denn die Mittel standat bloß für d’ Fraktionsarbeit zur Verfügung. Bleed gloffa. Also Leutla, bassat uf, bei wem ihr näggschd Johr eure 60 Kreuzla machat.Bis näggschd Woch’ Ihr Wulf Wager P.S. I spiel am Samschdig mit meira Spundlochmusig im Wirtshaus „Cannstatter Tor“, em Cannstatter Bahnhof zom WirtshausDanz auf. Ihr send herzlich eiglada. Om achte goht’s los.