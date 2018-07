Vorschrifta reglat jo a vernüftigs Zammaleba ondr zivilisierte Menscha. Wer sich net dra hält, kriagt oine uf da Deckl. Ond des isch en de meischte Fäll au berechtigt. Bleed wird‘s bloß, wenn sich vrschiedene Vorschrifta em Weg standat ond em Grond vernünftige Ideea dodurch ad absurdum gführt werdat. Beispiel: Stuegerter Mauereidechsa.

En Ondrtürkheim lebat rond 6000 Eidechsa (wer hot au dia zählt?) auf em Gelände vom künftiga Abstellbahnhof. Die missat laut Naturschutzvrordnunga omgsiedelt werda. En ganz Stuegert lebat rond 100 000 Mauereidechsa. A stattliche Zahl. Des hätt i net denkt. 15 Milliona (!) soll die Umsiedlung koschta. 2500 Euro pro Eidechs! Do kam r jo drzua standa wie mr will, abr dia Frog muaß sich dr Naturschutz scho gfalla lassa, ob des vrhältnismäßig isch? Es gäb sogar en Haufa Abnehmer für die Stuegerter Mauereidechsa: a Braunkohlerevier en Nordrhein-Westfalen, Golfclubs oder Gütlesbesitzer. Bis aus Hamburg hend sich Eidechsalebensretter gmeldet.

Älle dia guade Menscha mechtat die Stuegerter Mauereidechsa vor em sichra Tod bewahre. Aber die ganze potentielle Eidechsalebensretter kommat net zom Zug, weil es Vorschrifta zum Erhalt der Eidechsa gibt, dia direkt in da sichare Tod führat. Jedes Tier braucht 80 Quadratmeter – ond weil mindeschtens 100 Eidechsa pro Areal notwendig send, scheidet älles ondr 80 Ar aus. Hauskatza dirfat au net en dr Nähe sei, ond koine andere geschützte Bewohner, zom Beispiel Zauneidechsa. So, ihr Gescheidle von de Vorschriftamacher. Jetzt hend’r da Dregg. Solche Flächa geit’s en ganz Stuegert net.´Jetzt gibt’s genau zwoi Meeglichkeita: entweder dia Viecher verreckat, oder des Regierungspräsidium lockert seine Vorschrifta. Jetzt ben i mol gschpannt, was passiert.

Dr Stuegerter Amtsschimmel wiehert heftig...

