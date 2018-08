Der liebe Gott ist seit sechs Tagen nicht mehr gesehen worden. Am 7. Tag findet ihn der heilige Petrus und fragt: „Herr, wo waret Ihr denn in dr letschta Woch?“ Gott zeigt nach unten durch die Wolken und sagt stolz: „Do guck na, was i doa han!“ Petrus guckt und fragt „Was isch des?“ Gott antwortet: „Des isch en Planet, do han i ’s Leaba ei’grichtet. I werd des Deng Erde nenna und ’s wird a Deng sei mit ama o’heimlicha Gleichg’wicht.“ „Gleichg’wicht?“ fragt Petrus.

Gott erklärt, während er auf unterschiedliche Stellen der Erde zeigt: „Pass uf, Petrus, was i Dir sag: Zom Beispiel Nordamerika wird sehr wohlhabend aber Südamerika sehr arm sei. On dort han i a Fleckle mit weiße Leute, ond do mit schwarze. Manche Länder send arg hoiß ond trocka, andere send mit ra dicka Eisschicht ibrzoga.“ Petrus ist von Gottes Arbeit sehr beeindruckt. Er guckt sich die Erde genauer an und fragt: „Und was isch des do?“

„Des“, sagt dr Herrgott, „isch ’s Schwobaländle! Des schönschte ond beschte Fleckle uf dr ganze Welt. Da gibt’s blos nette Leut, traumhafte Flüss’ ond Wälder, idyllische Landschaften ond gemütliche Wirtshäuser, ond ’s isch a Zentrom für Kultur ond Wirtschaft. D’ Leut aus Würrttaberg send net blos schöner ond gscheiter, sie send au luschtiger ond gschickter. Sie send sehr leutselig, fleißig und leistungsfähig.“

Petrus ist zutiefst beeindruckt, fragt Gott jedoch: „Aber liebr Gott, was isch denn do mit em Gleichg’wicht? Ihr hend doch gsait, dass es a o’heimlichs Gleichg’wicht isch auf dera Erde?“ „Mach Dir koine Sorga,“ sagt Gott, „des passt scho, wart amol ab, bis i Dir’s Badnerland zeigt han!“

