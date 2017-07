Ois glei vorweg: I mag Viecher. Am liebschta Rösser - isch jo klar, als gebürtiger Stuegerter – aber au Hond ond Vegl ond andere Viecher. Des bloß amol vorweg, weil i jo scho die Anklageschrift von dr PETA vor mir seh, wenn se die Kolumne glesa hend.

Wenn’s irgend goht, stoht bei mir emmer en Obschtteller uf am Tisch. Des hot aber en dene warme Dag zur Folge, dass au die Obschtmiggla vrmehrt uftrettat ond sich an meim frischa Obst, zom Beispiel an de Breschtleng, die grad 's allerbeschte Aroma hend, gütlich dent. Des gfällt mir nadierlich net. Deshalb greif i do regelmäßig zu ra ganz fiesa Methode, damit sich die Obschtmiggla wega ihrer Gier auf Siaß-Saures selber ombrengat. I mix Apfelsaft mit ma Spritzerle Balsamicoessig ond ma Tropfa Spülmittel ema kleina Gläsle. Des Süßsaure lockt die Miggla a, ond des Spülmittel sorgt drfier, dass die Oberflächaspannung so nochlässt, dass die Miggla en derra Todesbriah vrsaufat.

I sitzt also gmiatlich am Morga beim Kaffee ond les mei Zeitong. Jetzt seh i so a Huraviechle über da Rand von dem Gläsle krebsla. Es isch moralisch-ethisch net eiwandfrei, aber i han mit ra große innera Freude ond aufgregter Erwartong die Aufmerksamkeit von meira Zeitong weg, hin zu dem Miggle auf em Weg in da Tod glenkt. Ganz langsam isch es vom Rand von dem Gläsle auf direktem Weg in die braune Todesbriah krabbelt, hot a Schlückle gnomma, hot’s Ibrgwicht kriagt, isch neighagelt, hot a bissle zappelt ond isch no schee langsam onderganga ond zu de andere 150 Obschtmiggla auf da Grond von meim Muggaselbstmordgläsle gsonka. Die innere Freid, die i drbei gspürt han, wo des läschtige Insekt vrsoffa isch, ka i als ehrlicher Mensch garnet verberga.

Vielleicht geit’s jo so a Mixtur au für fiese Bänker, Immobiliahaie ond da oi oder andere Politiker. Do wär ons jo gholfa, wenn dia sich - nadierlich em ibertragana Sinn – wega ihrer Gier selber om d’ Ecke brenga dädat...

Aber no lieber wär mr, wenn’s so a Mixtur au für Schnooga gebba dät. Weil die vrzwirblat mi grad jede Nacht. Wahrscheinlich send des re-inkarnierte Obschtmiggla, dia mi für die Inszenierung von derra Obschtmigglestodesfalle strofat...

Bis näggschd Woch’ ond bleibat o’gstocha.

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de