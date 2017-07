„Hoiß isch erscht, wenn d’ Henna gsottene Oier legat“, hot mei Ähne emmer gsait. Aber letscht Woch war’s fascht soweit. Do hot’s sogar d’ Salmonella von de alte Oier wegbrennt. Koi Wonder kommat manche uf sonderbare Gedanka ond Aktiona. Em benachbarta Ausland, also en Bayern, isch mol wieder en Keenich Ziel von ma Attentat worda. Dr dritte Weltkrieg war nah! Dr neue thailändische König isch nämlich net so gern in seira Heimat Thailand, sondern hält sich viel lieber am Starnberger See auf, wo er a prächtige Villa im Besitz hot. Jetzt hend a paar Jonge mit Spielzeugwaffa auf des gekrönte Haupt, mit dem für Schwoba unaussprechlicha Nama Vajiralongkorn, gschossa, wo der bei ra Radltour mit seine Hofschranza ondrwegs war. Der Nama von dem Keenich bedeutet zwar „Herr der Blitze“, aber blitzt hot’s Gottseidank net, denn die Burscha hend net troffa. Mr muass aber au wissa, worom die Buaba gschossa hend: Des asiatische Blaubluat hot nämlich an ra Bräschtlingsgsälzgrundzutataereugungsplantasche a paar von dene siaße Köschtlichkeite gstohla ond gessa.

Mundraub hoißt mr des. Kaum hot ’r die Bräschtleng gmampft, scho hot’s batscht. Des königliche Personal hot sofort die bayuwarische Landgendarmerie informiert. Die hend no schnell zwei 13 ond 14-jährige Buaba als Täter

ermittelt. A ähnlich’s Attentat auf da öschterreichische Thronfolger hot sellamols zom erschta Weltkriag gfiehrt. Wär drsell abr net noch Sarajewo gfahra, sondern en Wien blieba, wär nix bassiert ond dr Menschheit wär viel Leid

erspart blieba.

Vielleicht hätt dr thailändische Herrgottsblitz au besser

drhoim en Thailand bleiba solla, statt am Starnberger See Bräschtling zom stenza. Mr woiß doch, dass des a gfährlichs Terrain isch. Schließlich hend se dort schomol en

Keenich versäuft – ond dem traurat dia bayrische Nochbra emmer no noch...

