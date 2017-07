I muaß ehrlich saga: I flieg net gern mit am Flugzeug. Net, weil i Angscht hätt, noi. Aber i halt des für die am wenigschta umweltfreundliche Reiseart übrhaupt. Aber manchmol lässt sich halt net vrhendra. So wie letscht Woch’. Do hot die Tochtr von meinr Nochbere, Sie wissat jo, des propere 150-Kilo-Prachtsweib, en Berlin g’heiratet ond mir warat au ei’glada. Also semmr von Stuegert noch Berlin gfloga. Des wär jo älles recht gwäa, aber i han da Sitz neba meira Nochbere beim Tschäck-in zutoilt griagt. Für mi isch des Kendrsitzle jo so scho fascht z’eng ond i muas meine lange Haxa en da Gang strecka. Aber mei Nochbere hot ihren Prachtshendra net en den Sitz brocht. Also hot se mi gfrogt, ob mr net die Armlehne zwischa ons raufklappa kenndat. Auf mei Antwort hot se net g’wartet, sondern des Armlehnle nufklappt, ond scho send a paar Prachtskilo von derra ihra linka Arschbacke zu mir romgschwabbelt ond hend mi gega des no verbleibende andere Armlehnle druggt.

Wär des net gwäa, hät mi dui Prachtsfigur von meira propera Nochbere mit Schwung en da Gang plotza lau. Mir hend no erscht zwanzig Minuta später wegfliega kenna, weil die Stewardess erscht no a Vrlängerongsstück für da Sicherheitsgurt hot sucha miassa, des normalerweise bloß für Hochschwangere verwendet wird. Oh Leut, des war oiner von de beengteschte Flüg, di i jemols a’treta han. So nah ben i meira Nochbere no nia komma. Mei linke Hüfte isch heut no voll mit grün-blaue Flecka von der Armlehne, gega die sie mi druggt hot. Drzua na war des jo oiner von dene bollahoiße Däg ond mei Nochbere hot fleißig an mi na’gschwitzt. I fliag nie meh. Des kasch komplett vergessa. So ebbes brauch i nemme. Liabr fahr i mit am Fahrrädle.

Kaum en Berlin glandet, han i mi aber bruddal gfreit über die super-freundliche Berliner, die zu Hunderte am Flughafa gstanda send on mir zugjubelt hend. Ha des hot mir gfreut. Woher hend jetzt dia gwisst, dass i komm? Doch, des isch wirklich wohr. Wennr ’s net glaubat, kennat r da englische Thronfolger William ond sei Kate froga, die send nämlich neba mir gstanda.

In dem Sinn wünsch i euch a royale flug- ond schwitzlose Woch’

Wulf Wager

kolumne@wulfwager.de