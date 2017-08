En Somerset, em Südweschta von England, hend pfiffige Baura jetzt beobachtet, dass ihre Kiah offasichtlich ema ganz oigana Dialekt muhat. Se dätat ema leicht nasala Ton ihre Mu(h)ndart von sich geba, während andere Herda deutlich härter muhat. Dr Professor John Wells, der an der Londoner Universität Phonetik lehrt, bestätigt, dass mr en kloine Beständ onderschiedliche Dialekte a’treffa ka, die durch den Eifluss von dr Omgebong ausglöst werdat. Stellat se sich amol vor ’s käm a Kuah von dr Alb ra, en so a englische Herde. Die dät dostanda, wia dr Ox vor em Berg. Vielleicht kommat die onderschiedliche Dialekt’ au vom BSE, des jo en England sein Ausgang ghet hot. Sie wissat jo, was BSE hoißt: Britten sollens essen!

Beim BSE wird jo langsam aber sicher ’s Hirn aufgweicht ond läpprig, wia an femf Stonda en dr Gosch romdalgter Kaugummi. Des wiederum – also ’s weiche Hirn ond dr Kaugummi – isch Voraussetzung, dass mr Amerikanisch schwätza ka. Des isch jo nix anders als en englischer Dialekt - bloß halt net so schee – ond em Fall vom Trumpel – net bsonders intelligent.

Onsere Kender schwätzat jo fascht koi Schwäbisch meh. Meine Kender – des Schwäbischen kaum mächtig – glotzat wia a Kuah, wenns donnrat, wenn do amol a paar Alte Wörter benutzat wia „Ibrzwerch“ oder „Waidag“, weil se sich dodronter garnix vorstella kennat. Denne hot mr en dr Schual ihr Hoimatsproch aberzoga. Des nenn i Kulturarbeit. Respekt, Frau Kultusminischdr. Dr Goethe hot hessisch babbelt, dr Schiller, dr Hegel ond dr Mörike hend Schwäbisch gschwätzt – bloß bei ons verbietet mr de Kender, dass mr an dr Sproch erkennt, wo se herkommat. Drweil goht doch boides. Se lernat en dr Schul Englisch, Französisch, Latein – ja warom soll no Schwäbisch ond Schriftdeutsch net zsamma funktioniera? Guat, beim Ötti funktioniert’s halt net, aber es muaß jo au Ausnahma geba.

D’ Pisastudie hot eindeutig ergeba, dass en dene Länder, wo an „extremer“ Dialekt gschwätzt wird (Bayern, Südtirol, Sachsen), die Kender bsonders guat abschneidat. Des sott doch amol die reigschmeckte Kulturpolitiker nochdenklich macha.

Mir send bereits auf em Weg zur Weltkaugummieinheitskultur mit emmer de gleiche Speisa, Getränke, dr gleicha Sproch ond de gleiche Klamotta, wo de au nakommsch uf dr Welt. En Cannstatt geits jetzt scho a Sprachtrainerin, wo sich Schwoba ihren Dialekt abtrainiera lassa kennat. Des isch dr Afang vom Ondergang des Schwabenlandes. I glaub, i wander noch England aus. Dort schwätzat wenigschtens d’ Kiah no Dialekt ...

