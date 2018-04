Die Zeit, wo mr sich eigentlich erhola sott, isch jo dr Nachtschlof. Aber des isch garnet so oifach, vor ällem, wemmr net alloi schloft. Mei Frau zom Beispiel schloft ganz ruhig. Von derra hörsch meischt nix, de ganz Nacht net. Oft amol beug i mi nomm zom horcha, ob se no schnauft. Aber manchmol, bloß ganz selta, do hot se ihr eigene Art zom schnarcha. Dann saugt se mit ma leicht schmatzenda Geräusch, des mi an onser Spülmaschee erinnert, wenn sie Wasser lädt, de ganz Luft em Schlofzemmer ei, so dass i Angscht han, dass i wega Sauerstoffmangel vrstick. Ond no, noch mal Weile blost se dui Luft wieder ganz langsam mit mal leichta Pfeifton, wie bei ma alta Wasserkessel, wieder raus. Aber moischt hör i nix von ra. Deshalb ka i au ganz ruhig schlofa.

Neulich aber war i mit meine Musikkamerade zom Aufspiela em Allgäu. Dort hemmr ibrnachtet – zu sechst en oim Zemmer. Leut, für solche Sacha ben i z’ alt. I han de ganz Nacht net gschlofa, weil oiner von meine Musikkamerade derartig gschnarcht hot, dass i des trotz Ohrstöpsel g‘hört ond vor allem gspürt han, weil’s ganze Bett vibriert hot.... Des mach i nemme mit. Aber schlemmer hot’s mein Nochbr vrwischt. Sei Frau – Sie wissat jo, des propere 150-Kilo-Prachtsweib – hot neulich a bissle o’ruhig träumt. Des isch jo net schlemm. Aber en ihrem Traum isch se en ihra ganza Pracht auf ihren Ma ghopft, ihre Krautstampfer lenks ond rechts von dem seim schmächtiga Körper, hot Bettdecke weggschlage, mit Hend ond Fiaß gwedelt ond laut gschria „Gang weg!“.

Mei Nochbr isch nadierlich z’ tot vrschrocka, weil er jo ema ganz andera Traum ondrwegs war ond hot sich gega die o’gleiche Gwichtsverdoilung wehra wella. Aber der war von dem Gwicht von seira Frau derartig glähmt, dass er nix rausbrocht hot ond bloß mit seine dünne Fiaßla hot a bissle strampla kenna. Der hot sich gfühlt wie a männliche Gottesanbeterin, der noch em Begattungsakt genüsslich verspeist wird. Irgendwann isch mei Nochbere no an dene im Überlebenskampf stärker ond stärker wordene Strampelbewegunga aufgwacht, hot sich von ihrem Ehemann runterbegeba, sich ohne Kommentar auf ihr Bettseite vrzoga, weitergschlofa – ond am näggschda Morga nix meh drvo gwisst. Sie hätt ihrem Ma net glaubt, was der vrzehlt hot, wenn der net vom Arzt hoimkomma wär ond a Attescht über zwoi brochane Rippa vorglegt het...

Schlofat ruhig bis näggschd Woch’

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de