Jetzt hängat se wieder, die Poliddigr. An jedem Laternamascht hot mr se ufg’hängt. Se werbat mit ma Strahla em Gsicht drfier, dass mr se wählt, damit se von de dann bezogene Diäta emmr dicker werdat. Dr beschte Platz für Politiker, so hot dr Loriot amol gsait, sei des Wahlplakat. Dort send se tragbar, geräuschlos ond leicht zum entferna. Ohne goht’s net, aber mit goht’s halt au net. Wenn se no au des halta dädat, was se ons vor de Wahla vrsprechat.

Dia meischte Poliddigr handlat jo meiner Erfahrung noch nach dem Leitspruch: „Nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!“ Onser Kommunikationskultur hot sich do leider vollkomma vrändert. Friaher hot mr Märchenerzähler ghet, heut hot mr Poliddigr. Sogar der Verband der Zahnärzte Deutschlands hot sich jetzt zu Wort gmeldet ond vrkündet, dass Mundgeruch am häufigschta bei Poliddigr uftritt. Dr Grond seiat die faule Versprechonga. Mr nennt des au partielle Amnesie, kurzzeitiger Gedächtnisverschluscht.

Die erschte Poliddigr warat jo die Heilige Drei König. Die hend d’ Arbeit niederglegt, schöne G’wänder a’zoga ond send uf Reisa ganga. Wenn i Nochrichta a’guck oder Tageszeitong les, no denk i mir oft amol, dass es heutz’dag oifacher isch, Einhörner zom fenda, wia xonda Menschavrstand. Des kommt doher dass die Poliddigr nix vom Leba wissat, weil se noch dr Drei-Säle-Methode ausbildet worda send: Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal... Mei Nochbere – Sie wissat jo, des propere 150-Kilo-Prachtsweib hot neulich zu mir gsait: „I woiß garnet, warom älle Leut emmr über d’ Poliddigr schempfat, dia dent doch garnix...“ Stemmt! Polidiggr ond Windla hend jo ebbes gemeinsam: Sie sottat regelmäßig gwechselt werde – ond zwar aus deselbe Gründ’!

Machat schee euer Kreuzle bei de Richtige – aber sagat nochher net, i hätt nix gsait. Ibrigens: ’s isch wieder Weindorf en Stuegert. Gangat no au dort na. Ihr kriagat zurzeit nirgends meh Prozente als beim Alkohol. Außerdem werdat noch zwei, drei Viertela die Kandidata auf de Wahlplakat emmr scheenr ond sympathischer ....

Scheene Woch

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de