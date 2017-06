Emmer em Friajohsommer kommat net bloß zartgrüne Trieb aus em Boda. Noi, au die diverse Abspeckaktiona von de Fraua treibat seltsame Blüta. Schießlich mechtat die Aphrodita em Freibad a guade Figur macha. S‘ Ällerneueschte isch jo d‘ Knoblauchkur. Dodrbei hot mein Nochbere femf Kilo ond nahezu älle ihre Fraind verlora.

Gepaart war dia Abspeckkur nadierlich mit sportlicher Betätigung. Mei femfafuchzigjährige Nochbere, so a propers 150-Kilo-Prachtsweib, goht jetzt jeden Morga zehn Kilometer zom Nordic Walking. Sie wissat scho, des isch der Sport mit de Skistecka, wo oheimlich xond isch, aber saubleed aussieht. Die Aktion hot se zwoi Wocha g’macht. No ische zu ons rüber komma ond hot goscht: „I denk net dra, vor Hunger z’sterba, bloß um no a paar Johr länger zu leba!“

I han ihra no moralisch beig‘standa ond ben mit ’ra am Freitagmorga zum Stepkurs ganga. Om Achte hat ma do sei miassa. I dr oizigschte Ma. Aber i war wenigschtens rasiert ond gwäscha. Ond weil dia andere fuchzeah Fraua mit mir jo net grechnet hend, send se komma, wia ällaweil – o’kämmt, o’gwäscha ond o’gschminkt. Wahrscheinlich send die per Anhalter komma, so mitgnomma, wia die ausgseah hend. I han emmer denkt, Sport sei ästethisch, aber die Sportstond war gwieß koi optischer Schleckhafa. Dr A’blick von dene übergwichtige, Pferdemarkt-Preisverdächtige Frauafidla war ganz gwieß au net grad vergnügungssteuerpflichtig.

Wia Presswürscht hend die Dama en ihre rosane, bunt g’musterte ALDI-Leggings ausgseha. A paar send äwwl gega da Takt uf des Steppodeschtle ghopft, dass e scho Angscht ghet han, dass des ausbricht. ’s Oinzigschte, was no aber ausbrocha isch, war dr Schwoiß, der dene Grazia in helle Ström da Buggl na’trielt ischt. Noch dera übergwichtiga, sauerstoffarma Stepstond han i mi scho richtig auf d’ Sengstond am Obed gfreit ond fir mi denkt: „Singe, wem Gesang gegeben – turna ka jeder Dackel“.

Bis näggschd Woch’



Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de