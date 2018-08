Wenn de net aufpasch, kommscht heutz’tag oifach zu nix! An jeder Eck’ wirsch vom Staat abzockt, dass dr ’s schier schlecht wird. Aber: Hauptsach mr isch xond ond d’ Frau hot Arbet! Überall en dr ganza Region Stuegert hot’s stationäre Blitzer. Du derfsch nirgends mehr fahra wia de witt. Ond mir lebat en dr Region Stuegert. Bloß zur Erinnerong: Des isch die Region, wo ’s Auto erfonda worda isch ond die bis zom heutiga Tag von derra Induschtrie lebt – ond zwar net schlecht.

Neulich hend se ama Sonndich von neune morgens bis om zwoi am Mittag Radarkontrolla uf ra Bundesstroß gmacht. 6700 Fahrzeug hend se gmessa ond jedes fünfte war z’ schnell. Wenn jetzt jeder von dene 1340 Fahrer bloß 20 Euro zahla muaß, no hot dr Staat en dene femf Stond 26 800 Euro netto eig’nomma. Reschpekt! Onser Staat bläht sich auf wia drei Oier ema Kretta. Koi Wondr, dass d’ Leut heut zu de absonderlichschte Methoda greifat, damit se zu Geld kommat: Neulich han i a A’zeig ema hiesiga Amts- ond Intelligenzblatt glesa: „Suche pflegebedürftige alte Dame mit Immobilienbesitz zur ehrenamtlichen Pflege – möglichst ohne Verwandtschaft.“

Ja sauberle, so ka mr ’s au macha. Domm derfsch sei, bloß net bleed.’ s Dommstella goht oifach leichter, wia ’s gscheit sei! s’ goht aber au so: Inserat in dr Zeitong: „Bäuerin mit Obergebiss sucht Bauern mit Untergebiss zwecks gemeinsamer Mahlzeiten“.

