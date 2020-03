Mei Nochbere – Sie wissat jo, des propere 150-Kilo-Prachtsweib – isch trotz ihrer Leibesfülle a Reiterin. Sie hot erscht vor zwoi Johr a neus jongs Pferd kauft. Solche jonge Gäul send emmer no a bissle widerspenschtig. Mr muass die langsam an Sattel ond Reiterin gwöhna ond ihne die sogenannte „Reiterhilfen“, also Körpersignale zum Steura beibringa. Em Alter von drei Johr fängt mr a ond so mit sechs könnat se ’s wichtigschte.

Um so a Gäule geschmeidig zom brenga ond Muskla aufzutrainiera, duat mr des emmer wieder amol longiera, also an a langs Soil benda ond em Kreis om ein rumsprenga lassa. Jetzt hot mei Nochbere au a Reitbeteiligung, en jonga Ma, der sich zwoimol en dr Woch om des Gäule kümmert. Neulich hot ihr Enkele Geburtstag ghet. No isch die ganz Vrwandschaft em scheena Sonndichazügle ond -kloidle spaziera ganga.

Naderlich isch mr naus zom Pferdehof spaziert. Dort hot grad der jonga Ma des Pferdle longiert. Aber des hot en bockiga Dag ghet ond hot buckelt ond war widerspenschtig. Des hot mei Nochbere nadierlich net seha kenna. Sie moint jo äwwl, dass se älles besser kennt. No isch se mit ihrem Sonntagslitfasssäulakloidle (Maße 100:100:100) auf d Reitbahn on hot dem Kerle die Longe ond des do drabondene Gäule aus dr Hand gnomma.

Aber au bei ihra hot der Gaul romgsponna. No isch se mit ihre hochhackige Schuah em Sand von dr Bahn stecka blieba on wega dem Zug von dem Gaul auf da Bauch ghagelt. Des hot der Gaul zom A’lass gnomma so richtig romzomtoba ond hot mei Nochbere auf em Bauch wie en Wasserski zom Jubel von älle Geburtstagsgäscht mit offenem Mund durch den Sand pflügend durch d Reitbahn zom zieha. Leut, wie mei Nochbere noch dera Aktio ausgseha hot! ’s Kloid isch en Fetza an ra ghanget.

Zom Glück war d’ Ondrwäsch stabil. ’s Gsicht ond Ärm – älles war blutig vrschrammt. Weil se emmer a bissle ängschtlich isch, trägt se zom Reita a Sicherheitswescht. Die wird mit ma Karabiner am Sattel ei’ghägt. Ond wenn se ronterflieagt, no bläst sich die Wescht wia en Airbag auf, sodass em Kreuz nix passiera ka.

Aber mei Nochbere isch a bissle schusselig. Se hot nämlich letscht Woch beim Absteiga vergessa, den Hoka auszomklinka. Also hot die Wescht ihren Airbag ausglöst ond se isch wia a Michelinmännle bewegungsunfähig uf em Buggl wieder em Dreck glega. Allerdings sicher gschützt von dem Weschta-Airbag. Ja, des Glück dr Erde liegt em Dreck ondrm Bauch von de Pferde!

Bis näggschd Woch', ond bleibat xond!

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de