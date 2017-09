Jugend isch eine Krankheit, die vergoht mit em Alter! Drfier nehmat no ällerhand andere Zipperla zu. I ben jetzt au langsam ema Alter, wo i mi, wenn i morgens aufwach ond’s nirgends zwickt, frog, ob i jetzt gstorba ben. Bisher han i mi mit meine fascht 55 Johr eigentlich recht jong gfühlt. Sowohl von dr Optik als au von dr körperlicha ond geischtiga Fitness her. Guat, vergesslich war i immer scho a bissle. Hochzeitstag ond so – Sie wissat scho. Aber heut Morga han i mir scho ibrlegt, ob i mi net vorsorglich em Seniorawohnstift amelda sott. Es gab zwar bisher scho a paar Zeicha, die in die Richtung gwiesa hend, aber so richtig ernscht gnomma han i ’s net.

Neilich war i mit meiner Familie eikaufe. No han i a flotte, moderne, jugendliche Hos kaufa wella – mit Täschla ond Reißverschlüss, eigrissa ond so. Ond wo i des meine Mädla em Lada vorgführt han, hend se me süffisant a’glächlet ond gsagt: „Papa, du woisch scho, wie alt du bisch!?!“ Des war dr erschte Tiefschlag. Dr zwoite hot mi wenige Tag später troffa, als meine, von mir bis zu dem Zeitpunkt sehr geliebte Frau, Zahnpasta für „für die reiferen Zähne ab 40“ ens Bad glegt hot.

Am Middag ben i no zu meira sehr verehrta Friseurin ganga. Jetzt fährt die mir mit em Kamm durch d’Hoor ond sagt: „Langsam werdat Ihre Hoor grau!“. Dodruf han i leicht sauer gsagt: „Koi Wonder, bei Ihrem Tempo!“ Des isch scho a harts Brot, wemmr äldr wird. Des isch mr jetzt schlagartig klar worda. Wia hot mei Ähne gsait: „’s Alter isch a Krankheit ond an der goht ma z’grond!“ I frog mi die ganz Zeit, ob jetzt künftig em Gaschthaus en Seniorateller bstella muass. Jetzt bin i jo au scho a Weile Großvaddr. Der Gedanka isch jo net so schlemm ond i han a Wahnsinnfreid an dem kloina Schätzel. Aber, dass i jetzt jeden Obend neba dr Oma em Bett schlofa muass, dodrmit ka i mi irgendwie emmer no net afreinda.

Am Sonndich isch jo Bundestagswahl. I han vorsorglich scho per Briefwahl gewählt. Net bloß, weil i am Sonndich uf am Volksfescht ben ond wenn i hoim komm, nemme wähla ka – weil dann ’s Wahllokal zu isch! Noi, in meim Alter hot mr langsam a gstört’s Verhältnis zum Begriff „Urne“.

Bis näggschd Woch’

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de