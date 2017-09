Ois vorweg: I ben en großer Freind vom Cannstatter Volksfescht ond seine Traditiona. Ja, i ben en Traditionalischt. Mir gfällt des wenn d’ Leut in Tracht uf’s Volksfescht gangat. Wohlgemerkt – in Tracht, net mit so ma Oimol-a’zieh-vollkotz-und-wegschmeiß-Dirndl...

Wenn i en meiner Hirschlederhos, di ich scho 30 Johr han, auf em Wasa bei ra Maß hock ond mi dann über so an Hanswurscht ufreg, der sich sei „Schlimm-Fit-Wirtshaustischdecka-Karohemd“ gschmissa hot ond dodrzua stolz sei pakischtanische Fenschterlederhos (selbscht em nüchterna Zustand z’bleed zom da Hosaträger richtig z’ knöpfa) in Kombination mit abscheuliche Billig-Loferl – des send abgschnittene Strümpf, die mei Oma frieher zom Warmhalta über d’ Kaffeekann zoga hot – ufträgt, selbscht dann nehm i des dem Hanswurscht oder einer Hanswurschtin in ihrem mottabepulverta Polyester-ALDI-Dirndl für 25,99 Euro net über, dass sie mir mit ihrem schäbiga Anblick da Appetit auf mei Volksfestbier verderbat. Denn sie könnat jo nix drfier.

Dofür, dass der Einzelhandel nach jahrzehntelangem Marketingschlof neba dr viel zu kurza – ond en Stuegert sowieso net so arg ausprägta – Karnevalssaison jetzt au no Hällowien ond ’s Volksfescht mit seine völlig o’naidige „Wasen-Pre-Opening-Partys“ entdeckt hot, om mit widerliche Verkleidungsaccessoires die Kassa bis zom Überlauf klingla zom lassa.

I gang sogar soweit, dass i behaupte, dass des net amol meh Verkleidunga oder Sommerfaschingskoschtüm’ send, in die sich Holländer, Badener oder feierwütige Italiener aus dr Lombardei zu völlige Modedeppa degradierat, sondern reiner Sondermüll. „Leder“-hosa, die chromgegerbt sind. Ebbes o’xünders gibt’s gwieß net. Mir schwätzat von Umweltverschmutzung ibrall, zahlat em Lada für’s reine Gwissa 20 Cent für a Plaschdiggguck ond die Kaschperla dirfat o’gstroft über das Wasa flaniera, ohne dass mr se drfir belangt. Des treibt jedem halbwegs echta Trachtaträger literweis ’s Wasser en d’ Auga.

Wenn i scho so ebbes les: „sie wollen halt auch dazugehören...“ Au ja, mit Maßkrughuat ond LED-Gamsbart, do send se so was von drbei .... drbei, von nette Herra mit ihre hinta knöpfbare Jacka zu ma längera Erholungsurlaub abg’holt zom werda. Aber mir send jo net engstirnig ond weltfremd. Schließlich isch Stuegert die Keimzelle der Liberalität. Läba ond läba lassa. Aber Hand aufs Herz: wenn mir scho über a Bierpreisbremse auf em Wasa diskutierat, dann könnt mr doch au über Strafzölle für abscheuliche Kaschperlekoschtüme nochdenka, oder? Bloß a ganz klois bissle nachdenka… vor, hinter und unter der Hand…

Bis näggschd Woch’,

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de