Heutz’tags gibt’s soviel Sacha, die mr nemme repariera ka. Elekrtische Zahnbürschta zom Beispiel oder Fön’. Wie hoißt eigentlich die Mehrzahl von Fön? Föne oder Föns? Ond dann muss mr sich jo au no froga, ob des „genderlike“ isch. Miaßt’s no net sogar „Fönin“ (weiblich) ond „Fönerer“ (männlich) oder, noch em neue Gesetz für des dritte Geschlecht, „Fönum“ hoißa? I woiß au net. Jetzt ben i aber abgschweift. Han wella was ganz anders schreiba. Also, Elektrogeräte lassat sich nemme repariera, die muaß mr wegschmeißa ond neu kaufa.

Friehr hot mr des repariert, was nemme ganz war. Heut schmeißt mr weg, was nemme taugt. Bei de Eha em Ländle isch des allerdings a bissle andersch. Bis sich do manche trennat, die sich bloß no uf da Weckr gangat, ka dia Sach ganz schee eskaliera. Drei Zeitongsmeldonga aus dr letschta Woch hend mi echt stutzig g’macht. Die erschte: „Jüngere Partner machen auf Dauer nicht glücklicher“. Des hane mr scho lang denkt! Wenn en 60-jähriger sei gleichaltrige Frau gega a 30-jährige tauscht, no bleibt irgendwann oiner von dene boide auf dr Strecke. Beispiel kennt i euch aus meim Bekanntakreis grad gnuag saga. So wie bei dr zwoita Meldong: „70-Jähriger schießt (en Feuerbach!) mit Revolver auf seine Frau (42).“ Guat, des bestätigt jo die erschte Meldong.

Die dritte Meldong: „Ehekrach an Bord: Flugzeug muss zwischenlanden“. Ond so isch des komma: Der Ma hot a Niggerle gmacht, ond sei Frau hot mit seim Fengerabdruck sei Handy entschlüsselt, seine Nochrichta glesa ond feschtgschdellt, dass der Kerle a Verhältnis mit ra andera hot. Dia zwoi hend so saumäßig em Flugzeug gstritta, dass des Personal die zwoi net beruhiga hot kenna. Die Frau hot auf ihren Ma eig’schlaga, dass die Schwarte kracht hot. Deshalb hot dr Pilot notlanda miassa ond dia zwoi Streithammel nausschmeißa. So ka’s komma. Scheiß Handys! I han mei Oma amol gfrogt, nochdem se 60 Johr verheiratet war, ob se mein Opa nia hot vrlassa wella? „Noi“, hot se gsait, „verlassa net, aber verschiaßa!“.

In dem Sinn wünsch i euch von Herza a liebevolle, harmonische Woch.

Bis näggschd Woch'

Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de