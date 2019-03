Für Nicht-Schwaben ist die schwäbische Sprache zugegebenermaßen manchmal etwas unstimmig in sich. Wenn der Schwabe ruft: „Wart mol gschwend!“, dann heißt das nicht, dass der Angesprochene schnell warten solle. Er möchte ihn nur kurz zu einer Rückfrage aufhalten. Befiehlt er jedoch „Mach mol langsam schneller!“, dann bedeutet das, dass ein erhöhtes Tempo bei der bisherigen Tätigkeit erwartet wird. Das kann sowohl die Ehefrau beim Verlassen des Hauses als auch Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit betreffen, oder Schüler beim Verfassen eines Aufsatzes.

„Kommat, mir gangat, se kommat“ ist hingegen die Aufforderung an eine Gruppe, den derzeit belegten Raum oder Platz zu verlassen, weil eine andere Gruppe in Erwartung der Erscheinung ist oder den Raum betritt. Das kann sowohl den Rückzug aus einer Schlacht oder das Verlassen eines Restauranttisches sein, als auch das Verschwinden aus persönlichen Gründen, wenn die ankommende Gruppe in keinem freundlichen Verhältnis zu der anwesenden Gruppe steht.

„Dir wear-e helfa“ ist keinesweg die Äußerung einer Unterstützugsabsicht, sondern eine diffuse Drohung. Wird diese Drohung einem kleinen Kind gegenüber ausgesprochen folgt dem meist eine wilde Hetzjagd um den Esstisch – „Fangerles“. „Dohannadanna“, „Dohobadoba“, „Dohommadomma“ oder „Dahondadonda“ sind keine Artikulationsübungen durchgeknallter Logopäden, sondern eindeutige Lagebezeichnungen für bestimmte Dinge.

„I schwitz gern an d’ Fiaß!“ ist keine freudige Mitteilung, dass der Ausrufende an seinen Käsefüßen Freude hat, sondern dass er leicht oder schnell an den Füßen transpiriert. „Mei Schwiegermuaddr haglt gern na!“. Das bedeutet, dass sie ihre Schwindelanfälle immer wieder einmal zum Stürzen bringen. Daran hat sie allerdings keine Freude, wie das Wort gern fälschlicherweise kolportieren könnte.

Bis näggschd Woch’

Ihr

Wulf Wager



kolumne@wulf-wager.de