Spinner geit’s jo ibrall. Aber jetzt spennat se total: Es geit a neu’s Spielzeug, den sogenannten „Fidget Spinner“. Des isch a dreiflügeligs Plaschdigdoil, des en dr Mitte a Kugellager hot ond aussieht wia a Ersatzdoil von irgendwas. Des nemmt mr zwischa Dauma ond Zeigefinger ond schuggts a. No dreht sich des a Weile um sich selber. Fertig. Des isch älles. Des soll, so sagt dr Hersteller, Kender (ond Erwachsene) mit Zappelphilippsyndrom beruhiga. Also mi beruhigt des net. I reg me scho uf, wenn de Jonga da liebe lange Dag bloß uf’s Händy glotzad. Jetzt hend se au no so a amerikanisch’s Drehdeng en dr Hand. Mi beruhigt des net. Alloi des Zuagucka macht mi aggressiv. Ond i ben sonscht a friedliebender Mensch. Außerdem soll der Spinner überschüssige Energie abbaua. D’ Mama goht en’s Yoga ond dr Bua spielt mit em Spinner. Leutla, wenn mir frieher als Kendr überschüssige Energie ghet hend, no hot ons d’ Mamma naus en Garta zom Rasamähe, oder en da Wald oder auf da Spielplatz oder uf da Bolzplatz gschickt, no senn mir am Obend halbtot en’s Bett gfalla ond guat war’s. Ond heut gibt mr de Kender so a o’nütz Blaschdigszeug. Des kommt nadierlich aus Amerika. Isch do scho mol ebbes Gscheit’s herkomma? I glaub et. Erscht dr Trump ond jetzt dr Spinner. Warom au net, schließlich isch dr Trump au en Spinner.

Also liebe Eltern ond Großeltern, wenn ihr net wellat, dass eure Kendr vollends verblödat, no tropfat oifach a paar Tröpfla Sekondakleber en des Kugellager von sellem Spinner ond scho isch des Problem erledigt.

Scheene Woch no ond drehat net durch....

Bis näggschd Woch’,



Ihr

Wulf Wager

kolumne@wulf-wager.de