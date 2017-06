Früher hot mr halt gessa, weil mr Honger ghet hot. Heut send viele a bissle z’ wohlleibig. Jedafalls, wemmr des erkannt hot, no gibt’s jo jede Menge Diäta ond Ernährongsforma, wia mr dene Speckwargala, dia i emmer liebevoll „Luschtröllela“ nenn, zu Leibe rucka ka. Manches send aber net bloß Ernährungsforma, des send militante Weltanschauunga. Do kommsch dr als Normalesser in Gegawart von überzeugte Vegetarier oder gar Veganer wia dr Hellgarneamrd vor. Manche Vegetarier essat jo net amol Blutoranga.

Vegetarisch isch jo scho seit etliche Jahrzehnte a vernünftige Ernährungsform, wemmr bloß an die Massatierhaltong denkt. Aber Vegan isch jo grad voll en Mode. Die Veganer versuchat jo älle, die net vegan lebat, a schlecht’s Gwissa eizomschwätza. Zumindescht kommt mr sich so vor, wemmr sich net grad für Tofuschnitzel ond Plaschtiggklamotta begeischtra ka. Net amol en Wollpullover derf mr traga, wemmr Veganer isch. Ja Hemmelherrgott, dia arme Schof? Die verreggat jo em Sommer, wemmr se net schert.

I stell mir grad vor, wenn i Veganer wär ond mei Frau mir zom Essa ruft: „Schatz, komm schnell, Dei Essa wird welk!“ Letschtendlich isch dr oinzige Ondrschied zwischa ma Vegetarier oder Veganer ond ma Fleischesser, dass dr Vegetarier/Veganer gsönder stirbt.

Jetzt hot doch die PETA bemängelt, dass die Maultascha em Neckar-Daimler-Mercedes-Benz-Arena-Stadion bloß vegetarisch ond net vegan seiat. Leutla, Maultasche send emmer mit Floisch, sonscht send’s koine Herrgottsbscheißerla. Die hend Schwoba erfonda, damit dr Herrgott net sieht, dass mr en dr Faschtazeit Floisch ischt. Insofern send die Herrgottsbscheißerla per se scho nadierlich vegan. Ond mit DEM Veganerismus kennt i mi au a’freunda. Mahlzeit mitnander.

