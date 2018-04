I hoff, Sie send xond ond hend Oschtra mit ma einigermaßa em Zaum ghaltena Cholesterinspiegel überstanda. Xondheit isch oifach ’s Wichtigschte. Aber manchmol muaß mr halt a Arznei einehma. Des Schlemmschte an ra Arznei isch dr Beipackzettel. Net bloß, dass mr do scho beim Lesa von de Nebawirkunga sterbenskrank wird. Noi. Hend Sia scho mol probiert, den Beipackzettel wieder original zsamma zom falta? Des wird Ihne net gelinga. Scho alloi des treibt da Blutdruck maximal en d’ Höh’.

Des bekannteschte Arzneimittel isch sicher Viagra, ond des hot jo jetzt erscht 20-jährigs Jubiläum ghet. Des war ja ursprünglich a Herzmedikament mit der (un-)erwünschta Nebawirkong, dass es de Männer meh Standvermöga verschafft hot. Wobei – Schwoba nemmat jo koi Viagra. Auswärts brauchat se’s net, ond fir drhoim isch’s z’teuer. Jetzt gibt’s jo au no Viagra Light, die Viagrette für da kloine Ständer zwischadurch. Viagra isch jo blau. Des isch für auswärts. Aber jetzt geit’s des au no en gelb. Des isch fir drhoim. Dia Pilla machat zwoi Stond blend...

Neulich war i en dr Apothek, do hot a Ma im mittlera Alter neba mir Viagra bschdellt: „Zwoi für Dienschdag, zwoi für Donnerschdag, oine für Freitag, ond a halbe für Samschdig“. I han en no gfrogt, wieso er des so genau eidoila dät. Er hot mir no erklärt, dass er die ganz Woch em Außadienscht sei ond dienschdags ond donnerschdags sei Freundin beglücka dät, do brücht er jeweils zwoi. Aber freitags sei er drhoim, do dät oine langa. Ond wieso er no bloß a halbe für da Samschdig braucha dät, han i wissa wella. Dodruf er: „Do gang i en d’ Sauna. Do muaß’r bloß guat ausseha!“Bei Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und tragen sie ihren Arzt zum Apotheker.

Bis näggschd Woch’,

Ihr Wulf Wager

P.S. Am Sonndag ben i mit der Schwobakomede om 19 Uhr en Esslinga-Berkheim en dr Osterfeldhalle. ’s isch scho zemlich voll, aber i glaub, ’s geit no a paar wenige Reschtkarta.



kolumne@wulf-wager.de