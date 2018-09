Jetzt isch se wieder do, die Katerzeit.' Oi Feschtle jagd ’s andere. ’s Weindorf en Stuegert isch grad vorbei ond dr 200. Geburddsdag vom Volksfescht ond dia Kirbena standat vor dr Tür. Nadierlich trenkt mr do gern amol a bissle z’ viel, getreu dem Motto: Was de heut trenksch, muasch scho morga nemme trenka! I fend des aber so gemein, wie sich die Tierle über Nacht veränderat. Am Obend sieh’sch a schöne Mieze oder a nett’s Mäusle, no hosch en Affa, ond am näggschda Morga isch’s en Kater.

I ondrscheid do emmer zwischa zwoierloi Kater: da Gwitter-Kater ond da 7-Tage-Kriegs-Kater. Beim Gwitter-Kater wacht mr auf, spürt, wie dr Blitz nei’schlägt, ond innerhalb von a paar Sekonda kniesch vor dr Schüssl ond anschließend wirfsch a Familiapackung Aspirin ei. Dr Vorteil: Noch a paar Stond hosch den Kater wieder em Griff, ond spätestens am Obend bisch wieder fähig, zom näggschda Feschtle zom ganga.

Ganz andersch isch dr 7-Tage-Kriegs-Kater. Do hörsch’s zwar en dr Nacht kracha ond rompla, ’s Bett wackelt ond dreht sich, aber am Morga freisch de, dass de koine größere Kolateralschäda feststellsch außer dem omgschmissana Nachtkäschtle. Du denksch: „Ha no, des hätt jo viel schlemmer komma könna, bei äll dem, was i xoffa han!“. Aber der 7-Tage-Kriegs-Kater wird meischtens unterschätzt. Der hört deshalb so schnell net auf, weil mr da ganze Körper durchanandr brocht hot. Die Organe gebat ihr sonscht so harmonisches Zammaspiel auf ond schickat sich an, gegaanandr Bürgerkrieg zu führa.

Der post-alkoholische SuperGau führt drzua, dass es im Schädel hämmert ond schlägt wie auf ra New Yorker Großbaustell. Ond dia Körpermitte schickt sich a, a ganzes Fässle Salzsäure gega die Speiseröhre eizusetza. Wenn de no am Obend den/ksch: „Jetzt goht’s wieder“, ond du machsch dr a Nudelsüpple, no merksch glei, wie du dir da letztschte Obend no amol durch da Kopf ganga lassa muasch. Des isch der heimtückische Organ-Partisanenkampf. Innerhalb von de näggschde Dag muasch halt langsam wieder Friedensverhandlunga mit deim Körper aufnehma. Ond du musch schwöra, nie meh ebbes zom trenka – bis zom näggschda Fescht ...

