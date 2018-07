Es isch schon ganz schee spannend, was en Deutschland grad passiert. Mr ka des en die ganz kurze Metapher „Von de Oigene vrrota“ fassa. Zom oina isch do nadierlich des Fußballdrama an erschter Stell anzuführa. Trotz ällem Schnellwegschwätza isch die Nationalmannschaft von dene boide Herzenstürka Özil ond Gündogan vrrota worda. Dr DFB hot des schnell wegdrücka wella, aber die Fans hend dene zwoi Gel-Kicker des net vrzieha. Do hot älles beschöniga nix gnutzt. Do hot dr anschließende Bsuach beim Bundespräsidenta ond des Auffordera zom Klatscha vom Schwarzwaldjogi beim Eiwechsla vom Gündogan nix gholfa. Die Fans hend sich vrrota gfühlt. Ond dr Mannschaftsgeischt, der die Elf 2014 zom Titelt raga hot, war komplett weg. Vielleicht war er jo au gar nia do. Wemmr satt isch, streckt mr sich net so gern noch dr Decke. Do hot zwar jeder a bissle kickt, aber mitnandr auf a Ziel nag’spielt wie 2014 hend die Kurzhosamillionär net. Die ehemalige Weltmeischterspieler hend selbschtgefällig mit Blei en de Knocha kickt, ond de Jonge, wie dr Brandt, send erscht spät zom Eisatz komma.

Insofern hend die 2014-Weltmeischter die Kamerada en dr heutiga Mannschaft durch Leischtungsverweigerong ond Selbschtgefälligkeit ebafalls vrrota. Dr Schwarzwaldjogi hätt die boide Deutschtürka drhoim lassa ond de Jonge a Chance geba solla. No wär mr vielleicht bloß en’s Viertelfinale komma, aber des hätt glangt. So hot dr Verrat zom Fiasko gführt.Ond grad so goht’s en dr Politik. Do lacht jo die ganz Welt ibr ons. Zerscht braucht mr a ganz halbs Johr zom a Regierong bilda, die letschtlich des Gleiche isch wie vor dr Wahl. Ond noch 100 Tag em Amt stoht die Regierung eigentlich vor em Aus, weil die „chrischtliche“ Schweschternparteia sich gegaseitig äußerscht o’chrischtlich begegnat. Bayern omd Preußa hend sich no nia meega, ond des spürt mr jetzt grad ganz deutlich. Dr Seehofer hot die Merkel vrrota, weil er en Kauf nemmt, dass er se durch sei Vrhalte stürzt. Ond die Merkel hot da Seehofer ond au d’ Leut vrrota, weil se oifach net zur Kenntnis hot nemma wella, wie die Mehrheit in der Flüchtlingssach denkt. So schmal der Grad grad war, auf dem sich der Fremdgänger-Horscht bewegt hot – sie werdat sich zsammaraufa miassa. Denn wenn ihne des net gelingt, no stärkat se bloß die Rechtspopulischta. Ond des braucht koiner.Sodele, auskotzt. Näggschd Woch wird’s wieder luschtiger.

