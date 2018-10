I ben eigentlich scho oiner, wo ebbes auf Traditiona hält.

An Silveschter schiaß i a paar Aldi-Raketa en da Altjohrshemmel; an Nuijohr ess iss die scho em alda Johr kaufte Neujohrsbrezel; an dr Fasnet ziag i a Fasnetshäs a und anschließend fascht i bis Oschdra; dann ess i Oier, em Herbscht trenk i a Maß auf em Volksfescht ond a Viertele em Besa, ond om da Niklaustag rom verschenk i Schokoladanikoläus.

Aber halt erscht om da 6.12. rom ond eba net scho Ende Auguscht. Wissat Se, was mir oheimlich auf da Seier goht? Dass mr jetzt en äll dene Supermärkt scho seit Wocha Schokoladanikoläus ond Lebkuacha kaufa ka. Ha, muass des denn sei? Kennat dia Konsumerhöhungshansel sich net au a bissle an onsere Bräuch’ halta? Mensch, auf de Weinfeschter em Sommer verkauft mr doch au koi „Christmaspackage“, bestehend aus Glühwein ond Springerla.

Koi Mensch dät sich em Juli en Chrischtboom ens Wohnzimmer stelle. Aber Schokoladanikoläus em Auguscht fressa. Goht’s no?Ond was des für Nikoläus send. Koine Heilige Bischöf mit Mitra ond Stab, sondern rot-weiße Coca-Cola-Männer, wie se en de 1920er Johr dr Grafiker von dem o’xonda amerikanischa Zuckerxöffhersteller erfonda hot. Seither geit’s bei ons koine Heilige Nikoläus, koin Pelzmärte ond koi richtigs Chrischtkendle meh.

Dia dädat sich wenigschtens an dia richtig Zeit halta. Mir hend scheint’s net bloß da Kriag an d’ Amerikaner verlora, sondern au onser Kultur.

