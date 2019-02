Legat mit net ganz genau auf die Zahla fescht, aber so o’fähr isch’s: En Deutschland lebat rond 80 Milliona Menscha. Dodrvo send 20,5 Milliona Rentner. Bleibat also no 59,5 Milliona, zom des ganze Gschäft schaffa. Zieht mr aber dodrvo 22 Milliona Kender, Schüler ond Studenta ab, bleibat no 37,5 Milliona zom des ganze Gschäft schaffa.

No gibt’s no 4 Milliona Arbeitslose, 16 Milliona Beamte, die sowieso kaum schaffat, ond 14 Milliona Hausfraua ond Mütter. Bleibat also 3,5 Milliona Menscha übrig zom des ganze Gschäft schaffa. 300 000 send bei dr Bundeswehr, 1,7 Milliona send krank, weitere 1,4 Milliona send em Urlaub, 4000 lebat uf dr Stroß ond 59 998 send em Gfängnis. Bleibat also bloß zwoi übrig zom des ganze Gschäft schaffa.

Du ond i! Ond was duasch Du? Hocksch do ond liesch ’s Wochablättle. Koi Wonder, dass i älles alloi schaffa muaß!

Wulf Wager

