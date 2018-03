Mei Frau hot vo de Kendr zom Geburdsdag für ons boide Karta für des Musical „Starlight Express“ en Bochum gschenkt kriagt. No hemmr denkt, mir fahret mit em Zug, weil des omweltfreindlicher ond gmiadlicher ischt. Glei han e mi erkondigt, wann dia Ziag fahrat, ond was des koscht.

Ja Heimatland, do hot me glei dr heilige Schlag troffa. Für den Preis hättat mir jo mit ema vrgoldeta Taxi oder en ra Stretchlimousine mit Schofför noch Bochum fahra kenna. Vierhondertsechsadreißig (436,-!!!) Euro! Ja goht’s no? Für 90,- Eurona kasch noch Berlin fliaga. Wia wellat denn dia von dr Bahn do konkurrenzfähig sei. Koi Wonder dass die Bahn en dr Hauptverwaltong alle Aufzüg abbaut, weil se nemme braucht werdat: d’ Mitarbeiter seilat sich ab, d’ Kunda gangat d’ Wänd nuff ond dr Vorstand schwebt ibr ällem.

En Eunuch ond ’s Mänätschment von dr Bahn hend ois gemeinsam: Beide wissat wie’s goht, kennat’s aber net. Mir send aus Omweltgründ no trotzdem mit dr Eisabah’ gfahra. Am Bahn-Schalter (Service-Center) han i gfrogt, ob des net au billiger gäng, als en dr zwoita Klass’? No hot mi der Service-Center-Informations-ond-Auskunftgeb-ond-au-Karta-Verkaufs-Mensch bloß bleed a’grinst ond hot gsait: „Doch schon, aber dafür brauchen Sie ein Fell und eine Schnauze!

Bis näggschd Woch'

Ihr

Wulf Wager

