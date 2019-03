Die Vorstände der Jugendfarm Zuffenhausen arbeiten an allen Fronten für ihre Vision Neubau. Nicht nur Erwachsene, auch Kinder können beim Stuttgarter Bürgerhaushalt ihre Stimme für das Projekt abgeben.

„Schützt das Fleckchen Erde in Zuffenhausen, wo die Welt noch in Ordnung ist!“, schreibt jemand auf der Website vom Stuttgarter Bürgerhaushalt zum Thema Neubau für die Jugendfarm. Ohne die Aufstockung der bisher bereitgestellten Mittel um 370 000 Euro wäre das Aus für eine der beliebtesten Einrichtungen ihrer Art in Stuttgart kaum mehr abzuwenden.

Die Vorstände der Jugendfarm, Alexander Nickel und Hans-Peter Mangold, mobiliseren die Bürger, wo es nur geht: Ob auf Facebook, über Informationsveranstaltungen oder auf der Farm selbst – sie machen die Vision Neubau durch viel Kommunikation und Aufwand immer greifbarer und rufen zur Beteiligung auf. Ihr Ziel haben sie klar vor Augen.

Neben dem großen Zuspruch der Öffentlichkeit sind die Vorstände auch in Sachen Baugenehmigung einen Schritt weitergekommen: Ihr Baugesuch haben sie kürzlich bei der Stadt eingereicht. „Es wird jetzt mindestens ein halbes Jahr dauern, bis die Stadt das geprüft hat“, so Mangold. Nach dem der Bezirksbeirat Zuffenhausen geschlossen hinter dem Vorhaben steht, soll nun ein interfraktioneller Antrag im Gemeinderat auf den Weg gebracht werden. „Voraussichtlich Ende des Jahres werden wir wissen, ob der Neubau finanziert wird.“

Schon gewusst?

Die Kinder- und Jugendfarm ist auf Facebook und postet dort die aktuellen Entwicklungen. Hier findet man auch nützliche Links. Unter www.buergerhaushalt-stuttgart.de kann man außerdem noch bis zum 1. April 2019 für den Vorschlag zum Neubau stimmen. Beim Bürgerhaushalt gibt es keine Altersbegrenzung. Kinder sollen ausdrücklich die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen (mit Zustimmung der Eltern). Personen, die nicht online abstimmen wollen, können dies in Papierform tun. Die notwendigen Formulare sind in verschiedenen städtischen Einrichtungen wie Bürgerbüros, Bezirksrathäusern und Bibliotheken oder auf der Website des Bürgerhaushalts zum Download erhältlich.