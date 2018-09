14 Jungs waren beim „Ich will Action“-Abenteuer-Camp in Zuffenhausen mit dabei. Ob Felsklettern, Mountainbiken oder Kanufahren – Teamarbeit gehörte immer dazu.

In der vergangenen Ferienwoche bot die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH in ganz Stuttgart verschiede Camps unter dem Motto „Ich will Action“ an. Jugendliche ab zwölf Jahren konnten sich in den verschiedensten Bereichen ausprobieren. Zum „Adventure“-Camp hatten sich 14 abenteuerhungrige Jungs angemeldet. „Die Jugendlichen erhalten Einblicke in diverse Outdoor-Sportarten“, erklärte Erlebnispädagoge Marcus Weber von „move&do“, einem Programm der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft, der die jungen Wilden über die Woche begleitete.

Treffpunkt war jeden Tag am „Haus 11“ in Zuffenhausen. Die Woche startete montags am Max-Eyth-See mit der Aufgabe, gemeinsam ein Floß zu bauen. Ausgestattet mit Fässern, Seilen und Holz packten alle mit an. „Egal, was wir machen – Teamarbeit ist immer gefragt“, betonte der Erlebnispädagoge. Im Hochseilgarten am Jugendhaus und beim Felsklettern im Remstal lernten die Jugendlichen, sich gegenseitig zu sichern. Auch beim Kanufahren auf der Enz galt: „Man sitzt zusammen in einem Boot“. Adrenalinschübe abholen konnte sich die „Wilde 14“ außerdem beim Biken in Weil im Dorf. Dort gibt es einen „Pumptrack“ – eine künstlich angelegte BMX-Anlage, auf der Biker lediglich durch Schwung und ohne groß zu treten von Hügel zu Hügel springen. Die Aktivwoche endete am Freitag mit Bogenschießen in Esslingen. „Die Gruppe war dieses Jahr besonders sportlich“, freute sich Marcus Weber. „Das ist nicht selbstverständlich!“

Weitere Infos zu „Ich will Action“ gibt es unter www.ich-will-action.net.