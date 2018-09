Beim 26. Kindergipfel in Stammheim fordert der Nachwuchs mehr Spielangebote und Sicherheit im Verkehr.

Der Kirchplatz in Stammheim war am Weltkindertag fest in Kinderhand. Kistenrutschen, Billard spielen, schaukeln, Bücherangeln oder sich vom Feuerwehrturm abseilen lassen, Foto-Kordeln basteln oder Efeuseifen herstellen – das Vergnügungsangebot war groß. Dazu gab es ein buntes Bühnenprogramm mit der Tanz- und Zirkus-AG der Grundschule sowie Kindern der Neuwirtshausschule, die Turnen mit Musik präsentierten.

Auch das Essen war ganz nach dem Geschmack des Zielpublikums: „Datsch-Wegga“, Waffeln und Pommes. Doch nur auf den ersten Blick ist der Stammheimer Kindergipfel ein gewöhnliches, buntes, fröhliches Kinderfest. Es gibt etwas Wesentliches, das ihn von einer reinen Spaßveranstaltung für die Kleinen unterscheidet. „Die Botschaft heißt: Ihr könnt euren Stadtteil verändern“, sagt Gerd Steinemann von der Evangelischen Kindertagesstätte, der bisher jeden Stammheimer Kindergipfel mitgemacht hat.

Auch bei der 26. Auflage, die unter dem Motto „Fit und sicher in die Zukunft“ stand, wurde die gute Tradition gepflegt, dass die Kinder Forderungen an Politiker und Vertreter der Verwaltung stellen. Als Projektpaten unterschreiben „die Großen“ einen Vertrag und verpflichten sich, innerhalb eines Jahres die Wünsche der Kinder umzusetzen und beim nächsten Gipfel darüber zu berichten. Das taten diesmal die Paten aus dem vergangenen Jahr. Stuttgarts CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Maag konnte Vollzug melden, was den Bolzplatz bei der Flüchtlingsunterkunft betrifft. Der grüne Stadtrat Benjamin Lauber hat dafür gesorgt, dass die Apfelpresse auf der Jugendfarm unter einem schützenden Dach steht.

Nur Stadtrat Ralph Schertlen von den Stadtisten kann noch kein Erledigt-Häkchen setzen. Der Sandbagger für die Stammheimer Grundschule wird kommen, allerdings erst im Zuge der geplanten Sanierung. Die Aufträge des 25. Kindergipfels sind nahezu erledigt. Doch schon warten neue Aufgaben auf die Damen und Herren Politiker. Drei besondere Anliegen hatten die Mädchen und Jungen in diesem Jahr. Zwei davon hatten neun Stadtteildetektive aus der Grundschule in Stammheim bei einer Begehung mit Vertretern der Verwaltung im Frühjahr aufgespürt.

Oben auf der Wunschliste stehen weitere Spielangebote für den derzeit noch etwas kargen Freihofplatz. Um die Erfüllung wird sich die SPD-Stadträtin Judith Vowinkel bemühen. Doch den Kindern geht es nicht nur um Spiel und Spaß, sondern auch um Sicherheit. Schulkinder und Kindergartenkinder wünschen sich, dass sie den Fliegenweg, auf Höhe der Verlängerung des Wespenwegs, sicher überqueren können. Benjamin Lauber hat versprochen, diese Angelegenheit zu bearbeiten.

Ähnlich gefährlich ist es in der Solitudeallee, in der der TV Stammheim seinen Sportplatz und seine Turnhalle hat und in der auch der Hundesportverein zuhause ist. Darum wird sich nun der Zuffenhäuser Bezirksbeirat Alexander Mak (SPD) kümmern. „Das Problem ist im Rathaus bekannt, und wir hoffen, dass sich jetzt bald etwas bewegt“, sagte Susanne Lautenberg vom Bezirksamt, die Kinderbeauftragte Stammheims.