Auf einen Kaffee mit ... Susanne Korge. Die Stammheimer Bezirksvorsteherin zieht nach sieben Jahren im Amt eine Zwischenbilanz und erzählt, was den Stadtteil mit seinen derzeit knapp 12 500 Einwohnern bewegt.

In ihrer Bewerbungsrede vor dem Stuttgarter Gemeinderat im Jahr 2011 wählte Susanne Korge einen ungewöhnlichen Einstieg: „Ich bin Läuferin“, begann sie. Was ihr das Ausdauertraining auch auf beruflicher Seite bringt, erklärt Susanne Korge bei einem Kaffeeplausch im Café Dina am Freihofplatz.

„Fürs Laufen braucht man ein hohes Maß an Ausdauer, Motivation, Begabung und Disziplin. Beim Mannschaftslauf kämpft man gemeinsam für sein Ziel“, sagt sie. Diese Eigenschaften sind auch im Berufsleben elementar.Das erkannte auch der Gemeinderat, der Susanne Korge noch am selben Tag mehrheitlich zur Stammheimer Bezirksvorsteherin wählte. Während Susanne Korge, sieben Jahre später, im Caffé Dina über ihre Amtszeit spricht, winkt ihr eine ältere Dame mit Rollator vom Nebentisch zu – sie hat ein Anliegen. „Ich habe später kurz Zeit“, reagiert die Bezirksvorsteherin freundlich. Sie scheint ein guter Bezugspunkt für die Bürger zu sein. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie sich selbst lange vor ihrem Amt für kommunalpolitische Themen interessiert hat. „Seit ich 1996 nach Stammheim gezogen bin, war ich oft als Bürgerin bei den Sitzungen des Bezirksbeirats dabei“, berichtet sie.

Auch beruflich war sie durch ihre Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadt Stuttgart früh in verschiedene Fachthemen involviert.Ihre langjährige Erfahrung in der Verwaltungsarbeit kommt ihr heute zugute. „Als Bezirksvorsteher leiert man viele unterschiedliche Prozesse an. Man erhält Einblicke in bauliche und infrastrukturelle Maßnahmen. Einiges dauert in der Umsetzung lange, wofür man viel Durchhaltevermögen braucht. Für mich ist es insgesamt ein Traumjob. Man hat viel mit Menschen zu tun. Im Bezirksbeirat arbeiten wir sehr gut zusammen.“Seit ihrem Amtsantritt vor sieben Jahren hat sich vieles in Stammheim getan.

„Unsere Einwohnerzahl ist konstant gewachsen. Bald werden wir durch das Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert und verschiedene Nahverdichtungen 2000 Einwohner mehr haben als vor sieben Jahren.“ Ein großes Thema war von Beginn an der Öffentliche Nahverkehr. „Als ich 2011 die U15 mit eingeweiht habe, war das der erste Meilenstein meiner Amtslaufbahn“, sagt sie. Man müsse jetzt aber weiterdenken: „Mittlerweile sind die U15-Bahnen in den Hauptverkehrszeiten überfüllt. Viele Pendler aus dem Raum Ludwigsburg parken in Stammheim und nehmen von dort aus die Bahn. Wenn das Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert 2020 bis 2021 fertig wird, wird das Aufkommen noch höher werden“, gibt Susanne Korge zu bedenken.Als nördlichster Stadtbezirk Stuttgarts hat Stammheim immer wieder mit dem Verkehr aus dem Umland zu kämpfen.

„Beispielsweise der Verkehr slärm der B10 und der B27A belastet die Anwohner“, so Susanne Korge. Die Stammheimerin hat außerdem unzählige Briefe, Anrufe und Mails erhalten, in denen es um Lärm aus der JVA geht. Auch dieses Thema werde sie wohl noch einige Jahre beschäftigen, auch, da weitere Baumaßnahmen geplant seien, meint sie. Die Liste der Projekte ist lang. Da gibt es zum Beispiel das Rathaus, das saniert und im Rahmen dessen barrierefrei werden soll oder die Schulen und das Stadtteilzentrum.Neben den verbesserungsfähigen Themen gibt es viel, worauf die Bezirksvorsteherin stolz ist. „Im Stadtbezirk ist es selbstverständlich, sich zu helfen und zu kooperieren“, betont Susanne Korge. Soziale Einrichtungen und Initiativen sind stark vertreten – beispielsweise eine Senioren- und Pflegeeinrichtung im Generationenhaus oder die Initiative „Heimparlament“, Stammheimer Runde, Seniorenforum, Kinder- und Jugendhaus oder Jugendfarm.

Auch im Bereich Sportstätten ist so manches To-Do offen. Da das nächste Schwimmbad in Zuffenhausen liegt, bestehe der Wunsch nach einem Lehrschwimmbecken in Stammheim. Im kleinen Bezirk im Norden von Stuttgart ist also einiges in Bewegung. Womit wir wieder beim Thema Laufen wären: Einen Halbmarathon ist Susanne Korge schon oft gelaufen. Den Marathon wollte sie sich immer mal vornehmen. „Mit den 42 Kilometern ist es bisher noch nichts geworden. Dafür laufe ich meinen Marathon jetzt auf der Arbeit“, lacht sie.

Welche Funktion hat ein Bezirksvorsteher?

Ein Bezirksvorsteher ist das Oberhaupt eines Stadtbezirkes in einer größeren Stadt und der Vorsitzende des Bezirksbeirats. Bezirksvorsteher haben Mitwirkungs-, Anhörungs- und Informationsrechte gegenüber der Stadtregierung. In Stuttgart ist es so, dass die Bezirksvorsteher in den fünf Innenstadtbezirken von der jeweils stärksten politischen Partei des Bezirks gestellt werden, da es dort keine eigenen örtlichen Verwaltungen gibt. In den 17 äußeren Stadtbezirken der Landeshauptstadt werden Bezirksvorsteher auf Hauptamt gewählt. Sie führen den Vorsitz in den Bezirksbeiräten und leiten ihre örtliche Verwaltung als Amtsleiter.