„Bach um sechs“, so lautet der neue Bach-Orgelkonzertzyklus in der Johanneskirche zum Reformationsjubiläum 2017 unter der Leitung von Dekanatskantor Alexander Kuhlo. Auftakt ist am Samstag, 25. Februar. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

„Man kann von ihrer Schönheit nicht genug sagen“, so lobte einst Nikolaus Forkel im Jahre 1802 Johann Sebastian Bachs „sechs Triosonaten für Orgel“. Diese Schönheit beeindruckt seit vielen Jahren auch Alexander Kuhlo, der seit September letzten Jahres der Nachfolger von Hans-Rudolf Krüger ist. Auf mehrere Jahre soll daher seine neue Bach-Orgelreihe in der Johanneskirche angelegt sein, die Konzerte finden jeweils samstags um 18 Uhr statt.

„Bachs Musik ist für jeden aufnehmbar und eine Bereicherung – und selbst wenn man nicht immer den Namen des jeweiligen Stückes kennt – gehört hat man das ein oder andere mit Sicherheit“, erklärt Kuhlo, der den ganzen Bach-Orpus schon einmal in Göttingen präsentiert hat.

Wichtig ist ihm bei diesem Orgelzyklus auch, dass es vor jedem Konzert eine Erläuterung zu dem jeweiligen Werk geben wird: „Ich will mit den Gästen ins Gespräch kommen, ihnen Hörhilfen geben, um die Strukturen des jeweiligen Werkes deutlich zu machen. Die Musik soll auf die Zuhörer nicht einfach nur niederprasseln, sie sollen auch einen geschichtlichen und inhaltlichen Zugang zu seiner Musik bekommen.“ Damit habe er in der Vergangenheit gute Erfahrung gemacht. Außerdem halte er Zuffenhausen für ein Stadtgebiet, in dem die Menschen den Dialog suchen – im Westerwald habe er das nicht in dieser Form erlebt. Als eine Art „Bildungsarbeit“ bezeichnet er somit auch die Präsentation dieser Veranstaltungsreihe.

Doch warum soll der Bach-Orgelzyklus gerade in der Johanneskirche stattfinden? „Die Plum-Orgel in der Johanneskirche hat einen kammermusikalischen Charakter, was mir sehr gefällt. Diese schöne Dekanatskirche sollte außerdem belebter werden.“ Dem Dekanatskantor ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen: „Bach ist einer der wichtigsten Repräsentanten der geistlichen, abendländischen Musikgeschichte. Ich möchte seine Musik erlebbar machen.“

Den Anspruch „Musik erlebbar zu machen“, setzt er auch in seiner täglichen Arbeit um: Ob im Rahmen des Orgelmärchens für Kinder oder bei Projekten mit Jugendlichen – unter anderem mit der Jungschar oder Konfirmanden. Doch auch populäre Musik, die einen wichtigen Platz einnehme, sowie Gospel, die auf seiner Agenda stehen.

Was er jedoch nie aus dem Blick verliert: „Die unverzichtbare Kirchenmusik – genauer der konzertante Bereich – die geistige Werte transportiert. Ich sehe es als meinen Dienstauftrag an, diese riesige Tradition zu bewahren.“ Verloren ginge sonst „ein Stück Sinngebung für die menschliche Existenz“. Mit dem Bach-Orgelzyklus knüpfe Kuhlo außerdem an das Reformationsjubiläum an: „Bach war Lutheraner und hat sich ausgiebig mit Luther beschäftigt. Für viele seiner Werke hat er auf das Erbe der Reformation zurückgegriffen.“ Daher passe Bach perfekt zum Reformationsjahr.

INFO

Das Auftaktkonzert von „Bach um sechs“, dem Bachorgelzyklus zum Reformationsjahr ausgerichtet von Dekanatskantor Alexander Kuhlo, findet am Samstag, 25. Februar, statt. Das erste Werk, das präsentiert wird, sind „Die Toccaten und Fugen I“. Veranstaltungsort ist die Johanneskirche, Marbacher Straße 13. Beginn ist um 18 Uhr. Erläuterungen zu den Werken wird Kuhlo zudem geben.

Weitere Termine:

– 25. März: „Dritter Teil der Clavierübung pedaliter“ (die sogenannte „Orgelmesse“) mit Rezitationen aus dem Luther-Katechismus von Dekan Klaus Käpplinger

– 29. April: „Die Toccaten und Fugen II“ und Solo-Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ BWV 51 mit Marit Kuhlo, Sopran und Michael Fingerle, Trompete

– 20. Mai: Sechs Trisonaten für Orgel