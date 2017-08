Die Sommerferien sind in vollem Gange, doch wo können Stuttgarter Kids eigentlich noch richtig Action bekommen – und das bestenfalls kostenlos und ohne Anmeldung?

Langeweile in den Sommerferien – Fehlanzeige! In der schulfreien Zeit ist im Kessel so einiges los für junge Stuttgarter. Hier ein paar Anregungen: Am Donnerstag, 24. August, können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren die heiligen Hallen der Feuerwache 1, Katharinenstraße 14, entdecken – und das kostenlos. Vom Schlossplatz zum Hans-im-Glück-Brunnen geht’s am Dienstag, 29. August, ab 10 Uhr.

Die Teilnahme kostet 2,50 Euro. Treffpunkt ist um 9.50 Uhr an der Jubiläumssäule (Schlossplatz) vor dem Neuen Schloss. Im Museum am Löwentor heißt es am Dienstag, 29. August, ab 15 Uhr „Weg mit dem Schmutz!“, denn dinostarke Saurierseife wird hier hergestellt. Eintritt: 2,50 Euro, die Anmeldung erfolgt unter Telefon 893 61 26. Einen spaßigen Familiennachmittag gibt’s im Spielhaus am Unteren Schlossgarten an am Sonntag, 27. August, von 13 bis 18 Uhr an. Wer Lust auf Riesenmikado, Brett- oder Wurfspiele hat, kann ins Theodor-Heuss-Haus, Feuerbacher Weg 46, kommen.

Ferienprogramm

Das städtische Ferienprogramm ist online auf www.ferienprogramm-stuttgart.de einsehbar.