Ob Unterstützung beim Einkaufen, Behördengänge oder ein nettes Gespräch: Die Stadtteil-Assistenten Zuffenhausen helfen, wo es nötig ist. Nun suchen sie selbst helfende Hände.

Immer wieder kommt es im Alltag zu unvorhergesehenen Notlagen, in denen kurzfristig eine helfende Hand benötigt wird. Sei es, wenn eine Mutter mit einer Grippe im Bett liegt und ihr Kind nicht zum Kindergarten bringen kann, wenn jemand beim Behördengang oder mit Formularen überfordert ist oder wenn ältere Menschen ihre Einkaufstüten nicht alleine nach Hause tragen können. Genau für solche Situationen wurde im Jahr 2002 eine Initiative gegründet, die Abhilfe schaffen sollte: die Stadtteil-Assistenten Zuffenhausen. Sie wurde von der Evangelischen Kirche, dem Flattichhaus in Stuttgart-Rot und anderen sozialen Diensten in Zuffenhausen und Umgebung ins Leben gerufen zur Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen. „Wir unterstützen Menschen, wenn städtische oder soziale Einrichtungen kurzzeitig nicht einspringen können. Gerade ältere Menschen sind oftmals auf Hilfe angewiesen oder wünschen einen Gesprächspartner“, erklärt Hans Foldenauer, Koordinator der Stadtteil-Assistenten Zuffenhausen.

„Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zur Nachbarschaftshilfe oder ähnlichen Einrichtungen, sondern ziehen uns wieder zurück, sobald eine dauerhafte Lösung gefunden ist. Im Übrigen arbeiten wir eng mit anderen ehrenamtlichen und professionellen Helfern in den Stadtteilen zusammen.“ Die Gruppe trifft sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Wer wo hilft, entscheidet jeder selbst beziehungsweise setzt jeder Stadtteil-Assistent die Fähigkeiten ein, die er besitzt sowie nach eigenen Möglichkeiten. Leider sei die Zahl ehrenamtlicher Helfer in den letzten Jahren gesunken, nur noch vier von zehn sind zur Stelle. „Jeder, der helfen will, ist willkommen und kann seine Fähigkeiten mit einbringen. Klasse wäre es, wenn sich jemand mit handwerklichem Geschick melden würde, da unser ‚Häuslebauer‘ auch schon 80 Jahre alt ist.“