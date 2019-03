Kürzlich lief im SWR die Sendung „Meister des Alltags“. Alice Hoffmann und Christoph Sonntag erspielten Geld für einen Verein für Mädchen mit Suchtproblemen und Traumafolgestörungen.

Moderator Florian Weber stellt im SWR Fernsehquiz „Meister des Alltags“ das Alltagswissen prominenter Kandidaten auf die Probe. Sollte man Leber erst nach dem Braten salzen? Muss man Bußgeld zahlen, wenn man im Sommer mit Winterreifen fährt? Kann man einen eingetrockneten Acryllackpinsel mit Gebissreiniger reinigen?

In „Meister des Alltags“ traten Schauspielerin Alice Hoffmann und Kabarettist Christoph Sonntag in der Show am vergangenen Montag gegen Moderatorin Enie van de Meiklokjes und Comedian Bodo Bach an. Beide Teams spielen jeweils für ein Projekt der Kinderhilfsaktion „Herzenssache“. Beim Siegerteam wird die erspielte Summe verdoppelt. Alice Hoffmann und Christoph Sonntag erspielten 1 400 Euro. Damit wollen sie das Zuffenhäuser Wohnprojekt „Jella – pädagogisch-therapeutische Hilfen für Mädchen mit Suchtproblemen und Traumafolgestörungen“ unterstützen. Jella hilft Patientinnen, nach einer Therapie in den Alltag zurückzufinden.

Enie van de Meiklokjes und Bodo Bach spenden ihren Gewinn von 3 600 Euro an die Organisation „Ökumenisches Gemeinschaftswerk Pfalz / Reha Westpfalz“, die Kinder mit und ohne Handicap im Rahmen eines Musicalprojektes zusammenbringt. Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren in der 30-minütigen Quizsendung Wissenswertes und Skurriles zum Alltagsleben. Moderator Florian Weber bereichert die richtigen Antworten mit Service-Informationen für das Publikum. Die Sendung lief am Montag, 18. März, 22.30 Uhr, im SWR Fernsehen.

Jella

Jella wurde 2001 bundesweit erstmalig als suchttherapeutische Wohngruppe für Mädchen eröffnet. Heute setzen die Angebote von Jella gezielt an der Schnittstelle von Jugendhilfe, Suchthilfe sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie an. Übergeordnete Ziele von Jella sind die psychische Stabilisierung und der schrittweise Aufbau eines drogenfreien Lebens. Weitere Informationen finden sich unter www.jella.de.