Mit dem Herbst starten bei der VHS auch wieder viele neue Kurse: Während man in Stammheim versucht dem „Glück“ näher zu kommen, wird in Zuffenhausen in Reihen getanzt.

Wen man Line Dance hört, denkt man sofort an Cowboyhüte und Country-Musik. Doch: „Line Dance geht auch im Walzerschritt“, sagt Brigitte Müller, die ab November drei verschiedene Line-Dance-Schnupperkurse im Treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstraße 32, anbietet. Am Freitag, 17. November, 19 Uhr, werden Füße und Körper im Walzerschritt in Schwung gebracht, am 19. Januar, bei Rock-und Pop-Rhythmen und am 9. Dezember stimmen sich die Teilnehmer in Choreografien zu „Feliz Navidad“ oder „Rudolph the red nose reindeer“ auf die Vorweihnachtszeit ein. Line Dance zeichne sich besonders dadurch aus, dass kein Tanzpartner benötigt werde, da in Reihen und hintereinander getanzt wird. Mitbringen: Was zu trinken und keine Straßenschuhe!

Glück hat viele Facetten. In der Arche, dem evangelischen Gemeindehaus in Stammheim, wird wird in spannenden Vorträgen und einem Workshop versucht, dem Zustand, nach dem alle Menschen streben, näher zu kommen. Los geht es mit einem Vortrag zur Hinforschung - was kompliziert klingt, ist jedoch ganz einfach: oft sind es die eigentlich unnötigen Dinge und beiläufigen Gegebenheiten, bei denen wir diesen „leicht zerbrechlichen Zauber des Glücks spüren“. Mehr verrät Marie-Luise Hepp am Freitag, 10. November, 18.30 Uhr, in der Arche, Hornemannweg 10. Eintritt: zehn Euro. Um das „Das Gelbe vom EI – Emotionale Intelligenz als Erfolgsfaktor im Leben“ geht es am Samstag, 14. Oktober, 11 bis 15 Uhr, im Workshop von Natalja Pantle. Gebühr: 22 Euro. Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Programm der VHS, die sich unter dem Motto „Like to Learn“ als Ziel gesetzt hat, den Spaß am Lernen in die Stadt zu tragen.

Kurs-Übersicht

Alle Kurse finden sich auf www.vhs-stuttgart.de - dort kan man sich anmelden.