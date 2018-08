Gottesdienst mal anders: Unter dem Motto „Stärker als die Zeit – Lieder, die bewegen“ startet eine Sommerpredigtreihe in Zuffenhausen. Auftakt ist am Sonntag, 5. August.

„Unsere Sommerpredigtreihe hat in diesem Jahr das Motto ‚Stärker als die Zeit – Lieder, die bewegen’“, sagt Sarah Schindler, Pfarrerin zur Dienstaushilfe im Dekanat Zuffenhausen. Seit März diesen Jahres ist sie hier tätig. Sie ist es auch, die die Auftaktveranstaltung zur Predigtreihe am Sonntag, 5. August ausrichtet. „Dadurch, dass die Ferien anstehen und viele Urlaub haben, bietet es sich an, auch über andere Themen zu predigen – und das auch in verschiedenen Kirchen“, erklärt die 30-Jährige. Das ganze Jahr über werde eigentlich ein Thema zur Predigt gemäß der sogenannten Perikopenordnung vorgeschlagen – für jeden Sonntag gibt es eine bestimmte Bibelstelle, womit man auch Traditonen wahren will, die teils bis in die Reformationszeit oder sogar ins frühe Mittelalter zurückzuführen sind. „Im Sommer wollen wir uns etwas von dieser Ordnung lösen. Mein Vorschlag war daher, modernere deutsche Popmusik mit in den Gottesdienst zu integrieren, die Texte zu analysieren und diese mit einem biblischen Kontext in Verbindung zu bringen.“

Auf dem Programm steht am Sonntag, 5. August, das Lied „Weiße Fahnen“ von der Band Silbermond, das von Kindersoldaten handelt und einem Jungen aus einem Kriegsgebiet, der sich nach Frieden sehnt. Sarah Schindler bringt das Lied in Zusammenhang mit der biblischen Erzählung. In dieser geht es um Vater und Sohn: Davids Testament – Salomos Erbe und die schwierige Sache mit dem Frieden (Bibelstelle: 1. Könige 2,1-12). Die Veranstaltung startet um 9.30 Uhr in der Johanneskirche, um 11 Uhr wird die Predigt in der Nazariuskirche ausgerichtet. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann am Sonntag, 12. August, in die Pauluskirche kommen.

Der Song „Hallelujah“ von Leonard Cohen wählte hingegen Pfarrer Volkmar Rupp. Mittlerweile von über 300 Musikern aufgenommen, hat Cohens 1984 veröffentlichtes Lied auch Einzug in unsere Kirchen gehalten, bei Hochzeiten genauso wie bei Bestattungen. Es hat ja auch deutliche biblische Bezüge, vor allem zur David/Batseba-Geschichte in 2. Samuel 11. Daher steht bei dieser Predigt die Frage im Raum: Ist „Hallelujah“ nun ein Lob Gottes oder eine zartbittere Klage? Zu hören ist sie am Sonntag, 5. August, um 11 Uhr in der Pauluskirche sowie am Sonntag, 12. August, um 9.30 Uhr in der Michaelskirche als auch um 11 Uhr in der Nazariuskirche.

Pfarrerin Stephanie Krause präsentiert das Lied „Stärker als die Zeit“ von Udo Lindenberg. Am Sonntag, 19. August, um 9.30 Uhr können Interessierte der Predigt hierzu in der Johanneskirche beiwohnen, um 11 Uhr in der Nazariuskirche sowie am Sonntag, 9. September, um 11 Uhr in der Pauluskirche. Für den Song „Somewhere over the rainbow“ von Israel Kamakawiwo’ole /Judy Garland entschied sich Pfarrer Dieter Kümmel. Der Titel wurde ursprünglich 1939 für die Verfilmung des Romans „Der Zauberer von Oz“ geschrieben und dort von der jungen Judy Garland gesungen. Seither zieht er seine Kreise, wurde zum Lied des Jahrhunderts gewählt, die Anzahl seiner Interpreten ist inzwischen unüberschaubar. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Song zum Symbol der Sehnsucht nach der Heimat. Später diente der Titel als Hymne der Schwulenbewegung und als Inspirationsquelle für die Regenbogenfahne.

Mehr erfahren können Interessierte am Sonntag, 26. August, um 11 Uhr, in der Pauluskirche als auch am Sonntag, 9. September, um 9.30 Uhr, in der Michaelskirche und am selben Tag um 11 Uhr in der Nazariuskirche.

