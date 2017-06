In der Justizvollzugsanstalt Stammheim startet eine sechsmonatige Testphase für das Video-Dolmetschen. Der Grund: der gewachsene Anteil ausländischer Gefangener.

„Der starke Anstieg der Gefangenenzahlen im Land und insbesondere der nochmals gewachsene Anteil ausländischer Gefangener stellt uns im baden-württembergischen Justizvollzug vor enorme Herausforderungen“, erklärt Guido Wolf, Baden-Württembergs Minister der Justiz und für Europa. Ein erhebliches Problem seien die mangelnden Deutschkenntnisse zahlreicher Gefangener. „Oftmals ist eine Kommunikation in deutscher Sprache schlichtweg unmöglich.“ Daher soll das Übersetzen aus der Ferne den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vollzugsalltag die Arbeit erleichtern“. Das externe Dolmetschen ergänzt die bisherigen Maßnahmen im baden-württembergischen Justizvollzug, die eine Kommunikation mit nicht Deutsch sprechenden Gefangenen erleichtern sollen.

„Der klassische Übersetzer, der in die Anstalt kommt, ist natürlich nicht 24 Stunden am Tag verfügbar. Solche Termine benötigen auch einen erheblichen Vorlauf.“ Für das sechsmonatige Pilotprojekt arbeitet das Ministerium der Justiz und für Europa mit einem Video-Dolmetscherdienst aus Österreich zusammen. Dieser stellt den Anstalten mit sehr kurzer Vorlaufzeit – in der Regel innerhalb weniger Minuten – einen Dolmetscher per Videokonferenz zur Verfügung. Für das Projekt wurde das Budget für Dolmetscherkosten im Staatshaushaltsplan für das Jahr 2017 um 60 Prozent erhöht und auf 150 000 Euro pro Jahr aufgestockt.

Justizvollzugsanstalten

Baden-Württemberg verfügt aktuell über 17 Justizvollzugsanstalten mit 18 Außenstellen, einem Justizvollzugskrankenhaus sowie einer Sozialtherapeutischen Anstalt. Zum Stichtag 30. April befanden sich 7442 Gefangene in den baden-württembergischen Justizvollzugsanstalten – davon 1850 Untersuchungsgefangene und 5336 Strafgefangene. Der Anteil ausländischer Gefangener beträgt rund 46 Prozent.