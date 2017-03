Porsche hat 2016 seine Umsätze auf 22,3 Milliarden Euro gesteigert – und blickt damit auf das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte zurück.

Im Verlauf des vergangenen Jahres erwirtschaftete Porsche einen Umsatz von 22,3 Milliarden Euro – ein Zuwachs gegenüber 2015 von vier Prozent. Trotz dieses neuen Rekords in der Unternehmensgeschichte verliere man nicht die Bodenhaftung: „Wir stehen vor einem Systembruch und haben Respekt vor den Herausforderungen, die die Zukunft bringt“, sagt Lutz Meschke, Finanzvorstand von Porsche. Drei Schlagworte nennt er in diesem Zusammenhang, um auch künftig an die bisherigen Erfolge anzuknüpfen: Konnektivität, Digitalisierung und Elektromobilität. Hier gelte es, den Spagat zu schaffen zwischen Kostendämpfung und notwendigen Investitionen. „Wir stehen heute an der Schwelle zu einem neuen Mobilitätsalter. Der Elektromobilität gehört die Zukunft“, erklärt Porsche-Vorstandschef Oliver Blume.

Daher wurden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gezielt erhöht. Der Sportwagenhersteller investiere daher „konsequent und ganzheitlich“ in die Entwicklung von neuen Plug-in-Hybridfahrzeugen – ganz neu auf dem Markt der Panamera Turbo S E-Hybrid – und des rein elektrisch betriebenen Mission E. Bis der reine Elektro-Antrieb jedoch den konventionellen Verbrennungsmotor vom Markt verdrängt habe, werde noch einige Zeit vergehen: „Wir sind fest überzeugt, dass hocheffiziente Verbrennungsmotoren von unseren Fans auch weiterhin geliebt werden.“

Digitale Transformation ist eine weiterer Schwerpunkt: „Wir treiben die Digitalisierung voran und verbinden den Porsche-Geist mit der Kraft neue Technologien.“ Sie erhöhe den Kundennutzen und mache Prozesse effizienter. 2016 gründete daher der Automobilhersteller die Porsche Digital GmbH in Ludwigsburg. „Es geht darum, neue Trends zu identifizieren, zu bewerten und so frühzeitig Zugriff auf innovative und zukunftsrelevante Technologien zu bekommen.“

Der Servicecharakter soll außerdem weiter ausgebaut werden, der aber den Besitz von Kundendaten bedeute, beispielsweise, dass eine Blitzeismeldung auch an andere Verkehrsteilnehmer mitgeteilt werde – personalisierte Werbung lehne man hingegen ab. Datenhoheit solle zudem „ganz klar beim Kunden“ liegen.

