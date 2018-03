Ziel: Menschen zusammenbringen. Seit bereits zehn Jahren gibt es einen ehrenamtlichen Besuchsdienst in Zuffenhausen.

Wöchentlich besuchen Mitarbeiter meist ältere Menschen, die sich Kontakte wünschen. Miteinander reden, Spaziergänge unternehmen, gemeinsam Kaffee trinken, spielen, lesen oder Bilder ansehen, füllt die gemeinsame Zeit und lässt sie zu einem besonderem Erlebnis werden. Seit zehn Jahren bereichert der ehrenamtliche Besuchsdienst „Zeit schenken“ das Leben vieler Menschen in Zuffenhausen. Heike Lindner, die die Initiative gemeinsam mit Angelika Zöller ins Leben gerufen hat, spricht derzeit von zwölf aktiven Teilnehmern, die auf Besuchstour gehen.

Jeder Teilnehmer besucht in der Regel ein bis zwei Personen. Manche der „Paare“ sind mittlerweile seit zehn Jahren gemeinsam unterwegs und haben so eine freundschaftliche Beziehung zueinander aufgebaut. Das Besondere an dem Dienst „Zeit schenken“ sei, dass die Besuche nicht nur zu besonderen Anlässen statt finden, sondern jede Woche für zwei bis drei Stunden. Teilnehmer die neu dabei sind, bekommen Schulungen, in denen wichtige Informationen wie der Umgang mit Rollatoren, Rollstühlen, aber auch die Kommunikation gelehrt werden. Die ersten Male ist zudem eine Begleitperson dabei. Interessierte werden herzlich eingeladen, sich unter der Telefonnummer 67 32 82 91 zu melden und zu informieren.

