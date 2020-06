99 Open-Air-Sitzplätze und acht neue Veranstaltungen. Die ersten 22 Tage auf dem BW-Bank Kulturwasen stimmen die Veranstalter zufrieden und zuversichtlich.

Mit den bisher veranstalteten acht Autokinokonzert-Veranstaltungen und 32 Spiel- und Dokumentarfilmen konnten über 20.000 Besucher in über 9.000 Pkw auf den Wasen gelockt werden: „Wir sind nach drei Wochen mit dem Zuspruch sehr zufrieden und freuen uns sehr darüber, dass wir eine immer breitere Zielgruppe für unser Kino-, Kultur- und Konzertprogramm begeistern können.“ Die Lockerungen bringen im bisherigen Veranstaltungskonzept einige Neuerungen mit sich: „Wir werden zum kommenden Mittwoch (24. Juni) 99 Sitzplätze im vorderen Bereich an der Bühne installieren. Nicht-Auto-Besitzer, ÖPNV-Nutzer und Roller-/Fahrradfahrer können uns dann auf dem BW-Bank Kulturwasen besuchen und in den neu geschaffenen Open-Air-Lounges Platz nehmen“, so Veranstalter Christian Doll.

Außerdem sei es ab sofort möglich, mit bis zu vier Personen aus vier unterschiedlichen Haushalten in einem Kfz auf das Veranstaltungsgelände zu fahren oder in einer Open-Air-Lounge Platz zu nehmen. Auch sei die Zufahrt nun mit Wohnmobilen mit einer Höhe von über 2,10 Meter gestattet, die Fahrzeuge würden entsprechend an den Seiten des Wasens aufgestellt werden können. Kürzlich wurden einige weitere Veranstaltungen frisch bestätigt (siehe Info-Kasten).

Metal-Queen Doro Pesch zeigt sich im Vorfeld ihres Konzerts am Freitag, 24. Juli, bereits euphorisch: „Unseren bislang letzten Gig hatten wir am 7. März als Special Guest beim Saxon Jubiläum in Düsseldorf. Eine so lange Live-Pause gab es für mich noch nie in meiner gesamten Karriere. Ich vermisse die Bühne, ich vermisse meine Band – und am allermeisten vermisse ich meine Fans. Deshalb freue ich mich total auf das Wiedersehen bei meinem exklusiven Autokinokonzert in Stuttgart. Das ist neu und speziell für Band und Fans, aber eins steht fest: wir werden rocken und jede Menge Spaß zusammen haben.“

Weiteres Programm

– Ein Deutsch-Türkischer Abend am Sonntag, 5. Juli.

– Christopher Street Day am Mittwoch, 8. Juli.

– Doro spielt ein Konzert am Freitag, 24. Juli.

– Gestört aber Geil am Freitag, 31. Juli.

– Topas und Roxanne am Samstag, 1. August.

– Vincent Gross mit Special Guest The Rebel Tell Band am Sonntag, 2. August.

– Moving Adventures – European Outdoor Film Tour jeweils donnerstags am 13. und 20. August.