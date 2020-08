Mit dem Format „Kesselferien“ bündelt die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft Freizeitspaß für Kinder und Jugendliche im Sommer.

Tüfteln in der Kfz-Werkstatt, Jonglieren lernen im Sommerzirkus sowie Songs produzieren mit einem Musikproduzenten oder einen Stadtteilbauernhof kennenlernen: Das neue Format „Kesselferien“ der Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg) sorgt dafür, dass Kids und Teenies kreuz und quer im Kessel kreative und vielfältige Sommer­ferienwochen verbringen können – dabei ist eine verlässliche Ferienbetreuung inklusive Verpflegung gegeben. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, die komplette Bandbreite unserer Arbeit abzubilden und von Projekten in der Natur, über Zirkus und Kunst, Technik und Forschen bis hin zum Lerncamp alles anbieten zu können“, so der Geschäftsführer Ingo Felix Meier. „Somit können wir vielen Familien und vor allem vielen Kindern und Jugendlichen eine schöne unbeschwerte Ferienzeit ermöglichen und ihnen trotz der Corona-Situation ein bisschen die Leichtigkeit zurückgeben, für die die Sommerferien stehen.“

„Die Kesselferien sind dieses Jahr ein sehr wichtiger Punkt für Familien, da zum einen viele Eltern während der ersten Phase der Pandemie Urlaub opfern mussten und jetzt dringend auf verlässliche Ganztagesangebote angewiesen sind und zum anderen sich die Kinder nach der Zeit sehnen, wieder gemeinsam die Tage mit viel Spaß zusammen zu verbringen“, sagt auch Steffen Brodbeck, Einrichtungsleiter des Kinder- und Jugendhauses Obertürkheim „Villa Jo“, Rüderner Straße 20. Dass die Kesselferien der Villa Jo sehr wichtig seien, zeigen die Anmeldungen: Vier von fünf Kursen sind ausgebucht. Restplätze sind noch für den Kurs „Ferien in der Villa Jo“ vom 31. August bis 4. September zu ergattern. Im Kinder- und Jugendhaus Hallschlag, Sigmund-Lindauer-Weg 9, gibt es noch freie Plätze im Bandcamp vom 24. bis 28. August und in der Kfz-Werkstatt vom 31. August bis 4. September.

„Das Bandcamp wird von Viktoria Lengauer und Luca Opifanti von der Band Antiheld geleitet. Hier soll das Interesse der Teilnehmenden an Instrumenten geweckt und gefördert werden. Neben einer Neuinterpretation eines Coversongs steht das Komponieren eines Songs im Rahmen der Ferienwoche auf dem Programm“, erklärt Einrichtungsleiter Kilian Wörz. Wer schon immer mal einen Bauernhof kennenlernen wollte und was es dort alles zu entdecken gibt, kann sich beim Camp „Reise um die Welt – Bauernhof“ noch anmelden. Dieses wird ausgerichtet vom Kinder- und Jugendhaus Neugereut, Flamingoweg 24. Ausflüge zum Sonnenhof in Mühlhausen und zum Abenteuerspielplatz Neu-Stein-Hofen stehen auf dem Programm. „Basteleien sind angesagt wie zum Beispiel selbst Körbe flechten, Gartenzwerge aus Gips gießen oder Vesperbrettle selbst machen und mehr“, sagt Einrichtungsleiterin Alexandra Wolf. Das Jugendhaus in Bad Cannstatt „DasCann“ bietet mehrere Pumptrack-Camps auf dem Pumptrack „In Wannenäckern“. „Hier lernen die Jugendlichen die Basics des BMX-Fahrens kennen – unter anderem, wie man über Hügel springt, aber auch, wie man so ein Rad repariert“, erzählt Einrichtungsleiter Gregor Glaßmann.

Schutzausrüstung und Räder sind im Angebot inbegriffen. In der Ferienwoche vom 31. August bis 4. September ist noch Platz. Das „Stimme und Beat“-Camp im Rahmen von „Ich will Action 2020“ ist zudem verfügbar, das in derselben Woche ausgerichtet wird. Hier lernen Jugendliche, wie man Texte schreibt und Beats baut. Jonglieren, Springen, Zaubern, Leute zum Lachen bringen: Der Kindertreff Münster bietet in der letzten Ferienwoche vom 7. bis 11. September viel Spaß gemeinsam mit dem Circus Circuli.

Anmeldung

Wer die Angebote der Kesselferien 2020 samt Veranstaltungsorten, Preisen und Altersempfehlungen einsehen will, erhält mehr Infos unter www.kesselferien.de. Hier erfolgt auch die Anmeldung. Aufgrund der aktuellen Pandemiebestimmungen finden die Angebote in Gruppen statt und orientieren sich an den aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.